La reina Letícia va sorprendre a tothom lluny de la Família Reial en el seu últim acte amb motiu dels premis de literatura infantil i juvenil. El Barco de Vapor i Gran Angular van celebrar l'acte a la Casa de Correus de Madrid, on Letícia va acudir sola. Allà, la reina es va aventurar a llançar un savi i inesperat consell a tots els presents: llegir sense presses i amb concentració.

En una societat on tot sembla discórrer a gran velocitat, la dona de Felip fa una crida a la calma i la tranquil·litat. Sobretot, en l'àmbit de la lectura per poder així gaudir dels avantatges d'aquesta pràctica. La reina Letícia és una apassionada de la literatura i desitja que tothom comparteixi amb ella els beneficis de deixar-se portar pels llibres.

La reina Letícia es desmarca de la Família Reial amb un savi consell

En la seva última aparició pública lluny de la Família Reial, la reina Letícia va presidir un acte dedicat a la promoció de la lectura. Concretament, va presidir el lliurament dels premis de literatura infantil i juvenil El Barco de Vapor i Gran Angular. Durant la seva intervenció, va subratllar el paper crucial de la literatura infantil i juvenil en el desenvolupament de valors i habilitats cognitives.

El moment culminant del seu discurs va tenir lloc quan la reina Letícia va fer un gir inesperat enviant un missatge: llegir amb “lentitud i concentració”. La reina va advertir sobre el “bucle permanent de sobreestimulació” que provoquen les xarxes socials, afectant l'atenció i la capacitat de reflexió. Per això, va voler destacar com tenir un bon hàbit de lectura pot ajudar a portar una vida molt més pausada i enriquidora.

Letícia, com a apassionada de la literatura, ha fet una crida emfatitzant la necessitat d'una lectura profunda. Mitjançant la “recerca de la lentitud i la concentració que exigeix la lectura”, és possible canviar el frenètic ritme del dia a dia. Una cosa essencial en una societat marcada cada vegada més per les presses i l'estrès, on les xarxes socials juguen un paper protagonista.

La reina Letícia, personatge clau de la Família Reial

En un món accelerat, la reina Letícia ens recorda la importància de la lentitud. Prendre's el temps per llegir amb calma i atenció és un acte d'autocura i creixement personal. El seu missatge convida a reconnectar amb el plaer de la lectura, trobant la pau en la contemplació de les lletres.

La reflexió de la dona de Felip posa en relleu el paper protagonista que exerceix dins de la Família Reial. Com a mare de la futura reina i de la infanta Sofia, procura que aquestes tinguin un alt nivell de coneixement en tots els àmbits. Per a Letícia, resulta fonamental comptar amb una àmplia biblioteca que ajudi a l'enriquiment personal.

Però tan important és envoltar-se de llibres com saber la manera correcta de deixar-se portar per la literatura. La reina ho té clar: llegir a poc a poc fomenta una millor retenció de la informació i un major aprenentatge. I és que aquesta pràctica representa per a ella molt més que ficar-se en milers d'històries.

En aquest sentit, va recordar les paraules de Mario Vargas Llosa, recentment mort, sobre la lectura com a forma de protesta contra les insuficiències de la vida. També com el gest simple i beneficiós de llegir és essencial en la lluita contra la distracció digital, tan amenaçant per als joves.

Letícia va concloure el seu discurs recordant que llegir no és només una activitat, sinó una forma de vida que enriqueix el pensament i l'empatia. A més, va reafirmar el seu compromís amb la promoció de la lectura entre els joves i va felicitar les obres guardonades per la seva tasca amb els adolescents.