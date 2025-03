És oficial: Kike Quintana, nebot d'Ana Rosa Quintana, confirma el de Terelu Campos

Kike Quintana, nebot de la popular presentadora Ana Rosa Quintana, va donar a conèixer el que pensa sobre la participació de Terelu Campos a Supervivientes. El guionista, que compta amb una secció a TardeAR, deixava clar que la major de les germanes Campos li està "sorprenent moltíssim. Pensava que la que anava a marxar era ella, la veig estupenda com si estigués en un resort i spa", assegurava Quintana.

Una opinió que estava en sintonia amb la dels seus companys de plató. Frank Blanco compartia que li cridava l'atenció "aquesta Terelu amb sentit de l'humor" que parla amb naturalitat dels seus roncs. "Feia temps que no veia aquesta part tan divertida de Terelu", assegurava el presentador sobre la presència a Hondures de la germana de Carmen Borrego.

A continuació, era Mario Vaquerizo qui recordava una faceta fins ara oblidada de la tertuliana. "Crec que Terelu té una vis còmica que ja vèiem quan treballava amb la seva mare. És una noia que sap riure's d'ella mateixa, ve d'una mala experiència i ara diu: «aquí estic jo»", afegia el marit d'Alaska.

Kike Quintana ha deixat a la vista el que pensa sobre Terelu Campos

El cert és que en aquests primers compassos del reality Terelu Campos està demostrant que s'està posant a prova a Supervivientes. Si bé ella no va arribar a l'illa com a concursant oficial del reality, el cert és que viu com una més a Playa Calma.

Els seus roncs, per exemple, han provocat alguna discussió que altra amb Pelayo Díaz, a qui li costa agafar el son per culpa de Terelu. La filla de María Teresa Campos, que va sorprendre a tots llançant-se al mar des de l'helicòpter, també ha intentat fer foc.

A més a més, Terelu està deixant a la vista la seva faceta més reivindicativa. L'ex de Pipi Estrada no té manies a mostrar el seu cos i passejar en banyador per Playa Calma com si estigués allà de vacances. Una actitud que el nebot d'Ana Rosa Quintana ha volgut destacar mostrant un perfil de la tertuliana que molt pocs esperaven abans de la seva arribada al reality.

En els pocs dies que porta d'aventura a Hondures, la mare d'Alejandra Rubio ha tingut ocasió també de sincerar-se sobre un delicat episodi de la seva vida. Terelu Campos va parlar obertament del càncer de mama que va patir en dues ocasions.

La participació de Terelu Campos a Supervivientes està deixant a la vista una nova faceta

"No soc més guanyadora ni soc més lluitadora que ningú, no soc res de res. Soc com tantes persones que ens estan veient que no tenen més collons que lluitar; no et queda altra", assegurava Terelu deixant clar que no vol fer llàstima a ningú.

Hores després, era la presentadora Ana Rosa Quintana, tia de Kike Quintana, qui valorava les paraules de Terelu Campos. La periodista, que també va superar la mateixa malaltia, es mostrava d'allò més sincera després d'escoltar el testimoni de la concursant.

"Hi ha un període en què és inevitable tenir por; però quan passa, cadascú pren les seves pròpies decisions. Ella ho ha fet i ho ha dit", sentenciava Ana Rosa. Unes paraules amb les quals es referia a la manera escollida per Terelu per afrontar el fet de ser una veritable supervivent.