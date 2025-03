Les dues úniques paraules que Mar Flores s'atreveix a pronunciar sobre Alejandra Rubio

Després d'un llarg temps allunyada del focus mediàtic, Mar Flores ha reaparegut a Madrid per assistir a un nou esdeveniment relacionat amb el món de la moda. Moment en què ha deixat a més d'un molt sorprès amb les dues úniques paraules que ha dedicat a la mare del seu únic net, Alejandra Rubio.

Mentre que Terelu Campos es converteix en la protagonista principal de Supervivientes 2025, aquest dilluns 10 de març, la model ha acudit a la desfilada de la nova col·lecció de Fabio Encinar. Esdeveniment que s'ha celebrat en un conegut hotel de la capital i lluny del circuit de la MBFWM.

Com era d'esperar, Mar Flores no ha estat sola. Entre els assistents hem pogut veure diverses cares conegudes del nostre país com Laura Matamoros i Lidia Torrent, entre molts altres.

Per a l'ocasió, la mare de Carlo s'ha decantat per un vestit negre midi de màniga llarga, amb coll cigne i un maxi llaç a la cintura en to toffee. Look que ha lluït davant els mitjans de comunicació en el corresponent photocall.

No obstant això, quan els reporters s'han acostat a ella per fer-li algunes preguntes d'actualitat, Mar Flores s'ha limitat únicament a posar amb el millor dels seus somriures.

Encara que això sí, quan li han esmentat el nom d'Alejandra Rubio al finalitzar l'esdeveniment, ha decidit trencar el seu silenci per pronunciar dues paraules: “Perdó i gràcies”.

Mar Flores ha pronunciat tan sols dues paraules quan li han esmentat el nom d'Alejandra Rubio

Durant tot l'esdeveniment, Mar Flores ha evitat per tots els mitjans respondre a les preguntes de la premsa relacionades amb la sonada participació de Terelu Campos a Supervivientes 2025. Un gest que s'ha repetit després d'abandonar la desfilada de moda davant les càmeres d'Europa Press.

Lluny de mostrar-li tot el seu suport públic a Alejandra Rubio i a la seva mare, la model ha deixat a l'aire si està seguint o no la nova edició de Supervivientes. A més, també s'ha negat a respondre què opina del concurs que està fent la seva consogra.

Tant és així que, amb una actitud esquiva, Mar Flores tan sols s'ha limitat a dir: “Perdó, me'n vaig corrents. Moltes gràcies”. D'aquesta manera, ha deixat clar que no tenia intenció de comentar res sobre l'experiència de Terelu a Hondures.

D'altra banda, també ha preferit guardar silenci quan li han preguntat pel nou projecte del seu fill Carlo. Segons ha transcendit, es tracta d'una barberia que obrirà les seves portes pròximament i amb la qual el jove busca reinventar-se lluny del focus mediàtic. Decisió que ha pres després de complir la seva condemna per un delicte d'estafa agreujada.