La Zarzuela ha fet públic i oficial el pas que Felip i Letícia han fet dins de la institució: confirmar el seu director de comunicació. A partir d'ara, José Gutiérrez serà l'encarregat de dirigir tots els canals d'informació de la casa reial.

En tan sols un any, Camilo Villarino ha aconseguit una renovació completa dins de l'engranatge de la Zarzuela. L'últim canvi que s'ha produït és la incorporació definitiva de Gutiérrez com a director de comunicació. Un canvi aprovat per Felip i Letícia que valoren l'esforç i treball que està demostrant Villarino.

La Zarzuela confirma l'últim pas de Felip i Letícia

Els reis Felip i Letícia es van proposar modificar completament la percepció que es tenia fins aleshores de la monarquia espanyola. El seu principal objectiu era trencar amb tot i donar a la Zarzuela un gir d'acord amb els nous temps. Per a això, han comptat amb l'ajuda de Camilo Villarino, qui s'ha emprat per fer una renovació completa.

L'últim que acaba de confirmar la Zarzuela és la determinació que han pres Felip i Letícia: confirmar el seu director de comunicació. Javier Gutiérrez portava més d'una dècada treballant a la casa reial, però el pla de renovació de Villarino era buscar-li un substitut.

Finalment, no ha aconseguit el seu propòsit i els reis han confirmat que Javier exerceixi, de manera definitiva, com a director de comunicació. Una decisió que reflecteix confiança en la seva gestió i treball. Felip VI i Letícia, en valorar el seu rendiment, consideren que Gutiérrez ha aconseguit consolidar una comunicació eficient i estratègica per a la Zarzuela.

Sense anar més lluny, Javier ha estat durant anys la mà dreta dels reis. Tal com explica Monarquía Confidencial, va ser un dels organitzadors del seu casament i qui assisteix Felip i Letícia en els actes oficials. Aquesta proximitat li ha valgut per guanyar-se la confiança dels reis i tenir una bona relació amb ells.

No obstant això, atès que Gutiérrez formava part de l'etapa anterior a la proclamació de Felip i Letícia, la seva continuïtat es va posar en dubte. La renovació de Villarino pretenia assolir tots els nivells per rentar la imatge de la institució després dels escàndols de l'emèrit. D'aquí que es busqués un possible substitut.

Ara, la Zarzuela ha confirmat que Felip i Letícia han determinat que Gutiérrez es quedi amb el seu lloc com a director de comunicació.

La Zarzuela acata les ordres de Felip i Letícia

La figura del director de comunicació a la casa reial és clau per a la gestió de la imatge institucional i les relacions amb els mitjans. Gutiérrez ha demostrat habilitats per coordinar eficaçment el flux d'informació tant interna com externa. A més, és responsable de l'estratègia informativa en esdeveniments oficials, de manera que la Zarzuela manté la seva presència mediàtica i la seva relació amb la ciutadania.

La decisió de mantenir-lo al capdavant de la comunicació de la casa reial demostra la satisfacció de Felip i Letícia amb la seva tasca. Per a la determinació oficial, ha estat primordial la bona relació entre Javier i els reis. Si no aconseguia "establir uns llaços comuns", acabaria perdent de manera definitiva el seu lloc.

No ha estat així, ja que Javier ha estat, i és, una de les peces clau en el dia a dia dels monarques. S'ha erigit en una figura essencial gràcies a la seva experiència demostrada a l'hora de gestionar la imatge pública de la institució. Contribuint així a millorar l'opinió que desperta la monarquia espanyola, molt danyada pels escàndols de Juan Carlos.

La casa reial no només es limita a la comunicació tradicional, sinó que també busca potenciar la interacció digital i l'ús de xarxes socials. Sota la direcció de Gutiérrez, la Zarzuela ha aconseguit una major presència en plataformes digitals, facilitant una relació més directa amb el públic. Aquesta modernització de la comunicació institucional permet que la monarquia es mantingui propera i rellevant davant dels ciutadans.