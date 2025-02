Nova sorpresa: les víctimes de la DANA al·lucinen amb l'últim sobre Amancio Ortega

Una vegada més, les víctimes de la DANA que va assotar diverses zones de València han quedat veritablement sorpreses amb l'última informació que ha transcendit relacionada amb Amancio Ortega.

Des del primer moment, aquest conegut empresari ha estat una de les persones que més s'han involucrat a l'hora d'ajudar a tots els damnificats per aquest temporal. Tant és així que, en aquests mesos, ha posat en marxa una sèrie d'ajudes a través de la seva fundació.

Ara, l'Ajuntament de Picassent (València) ha començat amb el procés d'assignació de les ajudes econòmiques procedents de la Fundació Amancio Ortega. I tot després que el passat 21 de gener es tanqués el termini per presentar les corresponents sol·licituds.

En total, s'han registrat 398 peticions d'afectats per la DANA. Totes aquestes persones tindran l'oportunitat de beneficiar-se d'una part dels 2,2 milions d'euros que l'empresari i el seu equip van assignar a aquest municipi.

Tal com ha transcendit, les quanties econòmiques varien segons el tipus de dany. Tant és així que, per exemple, els propietaris de vehicles rebran fins a 2.000 euros, mentre que els propietaris de motocicletes podran optar a 1.000 euros.

No obstant això, les ajudes més altes posades en marxa per Amancio Ortega estan destinades a aquells que van haver d'abandonar el seu habitatge habitual a causa dels danys causats per la DANA. En aquests casos, la quantia ascendeix fins als 10.000 euros.

Les víctimes de la DANA, molt sorpreses amb l'última informació relacionada amb Amancio Ortega

A més, en les ajudes d'Amancio Ortega i la seva fundació es contemplen també altres tipus de compensacions. En elles s'inclouen 7.000 euros per a habitatges amb danys estructurals greus i 5.000 euros per a segones residències afectades.

Fins i tot s'han posat en marxa ajudes de 2.000 euros per a immobles que requereixin petites reparacions. En total, l'Ajuntament de Picassent ha rebut 398 peticions distribuïdes en 136 per danys en habitatges, 253 en vehicles i 9 en motocicletes.

S'espera que, en els pròxims dies, comenci el procés de distribució de les ajudes d'Amancio Ortega, prioritzant les famílies que van haver de ser desallotjades després de la DANA.

A més, el consistori ha anunciat que, quan es finalitzi amb el repartiment destinat a habitatges i vehicles, es destinarà part d'aquestes ajudes a les explotacions agrícoles afectades.

Per a això, s'ha començat a recopilar tota la informació possible a través d'una oficina d'atenció específica, creada al mes de novembre. Amb aquest enfocament, es busca ampliar l'abast de les ajudes a més sectors afectats.

En paral·lel al repartiment de les ajudes d'Amancio Ortega, el Consorci de Compensació d'Assegurances també ha intervingut per alleujar la situació dels veïns de València. Fins al moment, l'entitat ha desemborsat 1,8 milions d'euros, corresponents a 174 sol·licituds per danys en propietats.