Una víctima de la DANA, sobre Juan Roig i Amancio Ortega: ‘Són els únics que…’

Juan Roig i Amancio Ortega “són els únics que no ens abandonen”, són les declaracions d'una de les víctimes de la DANA. Dos mesos i mig després de la tragèdia que va assolar València, encara hi ha zones que no han pogut recuperar la normalitat. Després de l'allau d'ajuda humanitària, ara els ciutadans s'han quedat sols en la reconstrucció de les seves llars.

Alguns ajuntaments no estan complint amb les ajudes econòmiques que els van prometre i els diners arriben amb comptagotes. D'aquí que les grans fortunes d'Amancio Ortega i Juan Roig hagin estat imprescindibles per als afectats. Gràcies a les seves donacions, molts han pogut recuperar les seves llars i també els seus negocis.

Juan Roig i Amancio Ortega, els imprescindibles per a les víctimes de la DANA

Juan Roig i Amancio Ortega van ser els primers a actuar després de l'impacte que la DANA va ocasionar a València. Els empresaris no van dubtar a posar la seva fortuna a disposició de les víctimes perquè recuperessin com més aviat millor les seves vides. Per la seva plena, ràpida i desinteressada ajuda, molts valencians no han dubtat a victorejar-los i donar-los el seu lloc.

Els dos “són els únics que no ens abandonen”, és el sentir popular que es respira per les zones afectades. Paiporta ha estat el centre d'aquest sentiment de gratitud que cada dia augmenta entre els valencians. Dos mesos i mig després de la riuada, hi ha ajuntaments que, encara, no han prestat l'ajuda promesa als damnificats.

En l'últim ple celebrat al consistori d'aquesta localitat valenciana, els ciutadans van reaccionar tensos sobre els governadors. Hi ha zones que continuen destrossades i persones que segueixen sense un sostre on refugiar-se. Denuncien la tardança del govern autonòmic i també del central a fer arribar aquesta ajuda que tant van prometre després de la tragèdia.

En aquest sentit, els presents van posar en valor el paper exercit pel propietari de Mercadona i el d'Inditex. A diferència dels ajuntaments, aquests sí que van fer arribar les seves ajudes en temps rècord, fent possible la recuperació de comerços i llars. “L'home que va inventar la caritat, Amancio Ortega i Juan Roig”, alabava un veí a les grans fortunes que han donat milions d'euros.

Així gestionen les ajudes de Juan Roig i Amancio Ortega

Amancio Ortega i Juan Roig han aconseguit coronar-se com els grans benefactors del poble valencià. De les seves pròpies arques han sortit milions d'euros que, en el cas de l'empresari valencià, no ha dubtat a anar augmentant. A més, ha gestionat, a través de la plataforma Alcem-se, el repartiment de milers d'euros a les víctimes.

El propietari d'Inditex, per la seva banda, va optar per donar 5,5 milions a l'Ajuntament de Paiporta perquè aquest els repartís entre els afectats. El resultat no sembla haver estat del grat per als ciutadans que es queixaven que només han fet arribar el 5% d'aquesta ajuda.

La resta continua aturada. La resposta des del consistori és que no resulta fàcil gestionar els diners i desitgen assegurar-se que cau en les mans correctes. D'aquí la tardança que s'està produint en el repartiment de les ajudes.

Un altre punt a destacar és la lentitud de les asseguradores i de les ajudes promeses pel govern central. Aquestes continuen sense arribar i la desesperació s'ha apoderat de qui ho ha perdut tot i, dos mesos després, segueixen sense llar.

D'aquí que els valencians se sentin més protegits per Amancio Ortega i Juan Roig que pels seus governants. El propietari de Mercadona està costejant la reparació de “parcs i places”, alhora que ajuda de manera directa al poble valencià. Una dedicació i solidaritat que mai oblidaran i que no han dubtat a agrair de manera pública.