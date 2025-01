L'últim missatge que les víctimes de la DANA han enviat a Amancio Ortega: és urgent

Han passat ja més de dos mesos des que la DANA va arrasar diverses localitats de València i les ajudes de l'Estat encara no han arribat a les víctimes. Per això, i davant la necessitat per la qual estan passant, aquestes persones no han tingut cap problema a enviar un missatge a Amancio Ortega per demanar ajuda urgent.

En concret, han estat els quatre municipis de Quart de Poblet, Vilamarxant, Loriguilla i Ribarroja els que s'han posat en contacte amb Amancio per manifestar-li el seu malestar.

Aquesta polèmica té el seu origen en les ajudes que Amancio Ortega ha posat en marxa per mitigar els danys d'aquest temporal. I és que, tot i que està intentant ajudar tots els damnificats, aquestes quatre localitats han estat excloses de la donació de 100 milions realitzada pel magnat.

Per això, ara els representants d'aquestes localitats no han tingut cap problema a sol·licitar al fundador de Zara que els consideri entre els beneficiaris. El motiu de la seva exclusió estaria relacionat amb el llistat oficial que la Diputació de València va proporcionar a la Fundació Amancio Ortega.

Tal com ha transcendit, en aquest document no es va incloure Quart de Poblet, Vilamarxant, Loriguilla i Ribarroja. Impedint-los així beneficiar-se dels 100 milions d'euros que el fundador de Zara ha posat a disposició dels afectats per la DANA.

Les víctimes de la DANA li envien un nou i urgent missatge a Amancio Ortega

Les ajudes que ha posat en marxa Amancio Ortega estan dirigides directament a les persones que ho han perdut tot a conseqüència de la DANA. En elles, s'inclouen subvencions per pèrdua de cotxes, habitatges, estris, comerços o camps de cultiu.

No obstant això, són els ajuntaments els que defineixen els criteris per distribuir la part que els correspon dels diners donats per l'empresari d'Inditex. No obstant això, hi ha quatre municipis que s'han quedat fora: Quart de Poblet, Vilamarxant, Loriguilla i Ribarroja.

Avui dia, aquests pobles no formen part del llistat oficial que la Diputació de València va proporcionar a Amancio Ortega. Motiu pel qual no poden rebre la donació del propietari de Zara ni establir bases per repartir els diners entre els seus veïns.

Per això, ara els alcaldes d'aquestes quatre localitats s'han posat en contacte amb la Fundació Amancio Ortega per fer-los arribar el seu malestar. No obstant això, els han indicat que el llistat oficial de poblacions, proporcionat per la Diputació de València, “no és ampliable”.

Davant aquesta delicada situació, han sol·licitat una reunió amb Vicent Mompó, president de la Diputació de València; la trobada tindrà lloc el pròxim 8 de gener. La seva intenció és buscar una solució per accedir com més aviat millor a les ajudes d'Amancio Ortega. “No volem ser més que ningú, però tampoc menys”, asseguren els alcaldes.