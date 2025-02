Diego Arrabal dona l'exclusiva més buscada sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez

Fa pocs dies, Diego Arrabal va tornar a les xarxes socials i al seu canal de YouTube amb l'exclusiva més buscada sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez. Tal com va confirmar el paparazzi, la parella ha rebut una gran suma de diners per parlar d'un tema familiar delicat.

Va ser el passat 27 de gener quan la influencer va compartir amb els seus més de 2.000.000 de seguidors d'Instagram la notícia més esperada. Després de més de 18 dies ingressada a l'hospital Materno de Gran Canària, la petita Alma havia rebut l'alta.

“Acabem d'arribar a casa amb la nostra petita. Només volíem de veritat, de cor, agrair tot el que hem sentit de la vostra part cap a ella.[…]Ara ens toca tornar a viure, perquè fa 18 dies vam tornar a néixer els tres”, informava.

Tanmateix, només un dia després, Diego Arrabal va deixar més d'un sense paraules amb l'última bomba que va compartir amb tots els seus subscriptors. I és que, segons ell mateix va assegurar, “Anabel Pantoja havia rebut una oferta milionària per explicar els 18 dies d'ingrés de la seva filla Alma”.

Diego Arrabal revela una gran exclusiva sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez

Després de compartir amb els seus subscriptors com es va assabentar de l'alta de l'Alma, Diego Arrabal va revelar una inesperada “exclusiva” sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez:

“Ahir a la nit vaig parlar amb diverses persones i una d'elles em va donar una informació que és una autèntica bomba. He de dir que avui, 28 de gener, no sabem amb certesa si Anabel ha rebut aquesta oferta o no… Potser nosaltres ens avancem, però la rebrà”.

Tal com ha assegurat Diego Arrabal, en les pròximes hores, Anabel Pantoja anava a rebre una important oferta per explicar com ha estat la seva dolorosa experiència a l'hospital.

“Una famosa productora de televisió que aquí fa molts programes li oferirà o li ha ofert una minisèrie dels últims 18 dies de la seva vida... El temps que han estat a l'hospital”.

Segons sembla, a través d'aquesta producció audiovisual, es vol explicar “el que han passat a l'hospital”. “L'oferta és tan sucosa… A mi no m'han dit l'oferta exacta, però estem parlant de moltíssims diners”, va afegir el paparazzi a continuació.

Com era d'esperar, l'exclusiva de Diego Arrabal no ha trigat a generar un gran enrenou a les xarxes socials. Tant és així que alguns usuaris de X han volgut compartir amb ell les seves opinions personals.

“Aquesta família viu d'això, no ens sorprèn”, ha assegurat una internauta. “No em sorprèn gens si fos així”, ha opinat a continuació una altra seguidora del paparazzi.

Altres, en canvi, han decidit donar-li un vot de confiança a Anabel Pantoja: “Espero que no sigui capaç d'acceptar”. Tanmateix, hi ha qui ha aprofitat l'ocasió per carregar durament contra el mateix Diego Arrabal: “Tu ho expliques i tu t'ho creus. Cada dia estàs més desubicat, centra't”.

“Acabes amb els teus «pronòstics» de la petita Alma, i ara vas a per la seva mamà? Que patètic ets!”, ha assegurat un altre usuari, criticant així l'actitud d'Arrabal.