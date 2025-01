Destapen què ha succeït amb Amancio Ortega després de tot el que ha fet a València

Amancio Ortega va crear un fons de 100 milions d'euros per als afectats de la DANA. A través de la seva fundació el president d'Inditex va oferir una important ajuda econòmica a les administracions locals de les zones més castigades. Ara, més de dos mesos després de la catàstrofe, s'ha conegut que el lleonès establert a Galícia ocupa l'onzè lloc en el rànquing de les fortunes del món.

Una llista que lidera Elon Musk, propietari de Tesla, propietari de X i un dels homes més propers a Donald Trump. El sud-africà ha vist incrementat el seu patrimoni deu vegades més que el de l'empresari espanyol.

Així i tot, cal destacar que la fortuna d'Amancio Ortega ascendeix a uns 121.538 milions d'euros. 16.753 milions més que a finals de 2023, quan la llista Forbes calculava un patrimoni d'uns 104.875 milions.

Amancio Ortega es col·loca en l'onzè lloc de la llista Forbes

El cert és que Ortega fa una dècada que regna en el rànquing de les fortunes espanyoles. La llista Forbes 2024 dels 100 espanyols més rics confirmava que el fundador d'Inditex mantenia el seu domini en el primer lloc dels espanyols més acabalats.

Des de l'any 2014, el primer accionista del citat grup empresarial lidera sense rival el podi de les grans fortunes nacionals. L'empresari, als seus 88 anys, és més ric que mai. Una fita que li ha permès posicionar-se en la llista dels majors patrimonis del món.

Amb tot, Amancio Ortega és sensible amb els esdeveniments que tenen lloc al seu país de naixement. Així, després del pas de la DANA per Espanya, Inditex va fer un comunicat en el qual mostrava la seva solidaritat en forma d'ajuda econòmica. La seva intenció no era altra que mostrar el seu suport als ciutadans en les seves necessitats més immediates.

A més, des de la fundació que presideix Ortega, va manifestar el seu desig de treballar amb les administracions competents per canalitzar l'ajuda "als afectats de la forma més àgil, ràpida i efectiva".

El fundador d'Inditex fa molts anys que encapçala iniciatives solidàries

El gegant tèxtil del qual Ortega ostenta gairebé el 60% del capital va entregar quatre milions d'euros a Creu Roja i Càritas per ajudar els afectats pel temporal. En concret, per "cobrir necessitats bàsiques de les persones vulnerables o en situació d'exclusió".

El fundador d'Inditex va repetir amb aquest gest l'exemple que va donar quan va esclatar la pandèmia de la covid. Aleshores, el març de 2020, va mobilitzar ràpidament la compra de material sanitari que va donar a hospitals i centres sanitaris de tot el país.

Una vegada més, es confirma el perfil solidari d'Amancio Ortega en situacions excepcionals o d'emergència. Cal recordar la donació de 20 milions d'euros que va entregar a Càritas el 2012, en els pitjors moments de la crisi financera i immobiliària. Va ser l'aportació privada més gran que mai havia rebut aquesta ONG.