Nou gerro d'aigua freda d'Amancio Ortega en aquestes 2 grans ciutats: adeu botigues

El panorama del comerç físic està canviant a passos de gegant. Cada cop és més comú veure com grans marques, que semblaven intocables, ajusten la seva estratègia. Les ciutats s'enfronten a un fenomen que deixa carrers amb locals buits i a molts preguntant-se quin serà el futur de les botigues tradicionals.

Inditex, el gegant gallec de la moda, és un dels noms que encapçalen aquesta transformació. Encara que continua sent una referència mundial, les seves decisions recents han donat molt a parlar. Aquest gener, dues ciutats espanyoles han rebut una notícia que no esperaven.

Zara Home s'acomiada d'aquestes ciutats

A Vitòria-Gasteiz, Zara Home, la línia de decoració i articles per a la llar d'Inditex, ha decidit abaixar la persiana. La botiga, ubicada al número 18 del cèntric carrer Dato, tancarà a finals d'aquest mes de gener. La notícia ha sorprès tant els clients habituals com a la plantilla, que segons s'ha informat, no està previst reubicar els empleats en altres locals de la companyia.

Zara Home també ha decidit tancar la seva botiga al centre comercial Tres Aguas d'Alcorcón, a la Comunitat de Madrid. Aquest tancament se suma a la sèrie d'ajustos que la marca d'Inditex està realitzant en diverses ciutats del país. Alcorcón, que comptava amb aquest local com un dels seus punts forts de referència al centre comercial, ara es veu afectada per la reestructuració de la companyia gallega.

Aquests tancaments no són un cas aïllat, ja que a Gipuzkoa Zara Home també tancarà dues de les seves tres botigues del centre, deixant només la de Donosti. A Vitòria, des de 2012, Inditex ha tancat diverses botigues de la firma, deixant només Zara i Stradivarius al centre. Aquest moviment reforça l'estratègia de la companyia de concentrar la seva presència en ubicacions clau i reduir costos.

Un canvi estratègic amb visió digital

Inditex ja fa temps que aposta fort pel comerç en línia, la companyia busca adaptar-se a un consumidor cada cop més digital, que prefereix comprar des de casa. Amb competidors cada cop més forts, el gegant gallec ha decidit prioritzar la seva presència a internet i mantenir només les botigues més rendibles. Aquest gir estratègic implica no només reduir costos, sinó també optimitzar recursos en grans locals ben posicionats.

No obstant això, aquest canvi no passa desapercebut, les crítiques se centren sobretot en la pèrdua de llocs de treball i l'impacte que tindrà en les zones comercials. Segons Amancio Ortega, aquest enfocament els permet optimitzar recursos i gestionar de manera més eficient les seves operacions en l'àmbit global.

El centre de Vitòria, colpejat per la costa de gener, no només perd Zara Home, sinó també altres locals com Bennetton, Juguettos i Caracola. Per a molts veïns, el tancament d'aquestes botigues suposa un canvi en el cor de la ciutat. Inditex, mentrestant, segueix endavant amb el seu pla de futur, deixant enrere un model que alguna vegada va dominar el comerç als nostres carrers.