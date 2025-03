Última hora sobre la salut del Papa Francesc: ningú no esperava l'última decisió

L'estat de salut del Papa Francesc ha estat motiu de preocupació durant aquestes últimes setmanes. El Pontífex va ser ingressat el passat 14 de febrer a l'Hospital Universitari Gemelli de Roma arran d'una bronquitis que va acabar derivant en una pneumònia bilateral. Als seus 88 anys, el Papa Francesc pateix una afecció que afecta ambdós pulmons, i que ha vingut acompanyada de diverses complicacions respiratòries.

El Pontífex, a més dels problemes respiratoris, ha hagut de fer front a una insuficiència renal lleu i episodis d'insuficiència respiratòria aguda. Des del seu ingrés, ha estat sota supervisió mèdica constant i el seu estat de salut ha evolucionat favorablement.

Cada dia, des de la Santa Seu s'informa de com ha passat la nit el Papa Francesc. No obstant això, avui l'equip d'especialistes que l'atén ha decidit no emetre el butlletí previst. La raó darrere d'aquesta mesura és clara: no hi ha canvis rellevants en el seu estat de salut.

El Vaticà havia anunciat que es compartiria una actualització durant la jornada. Però, finalment, els metges han optat per posposar qualsevol informe mèdic fins que hi hagi informació realment significativa.

La salut del Papa Francesc segueix evolucionant favorablement

Al llarg d'aquests dies, s'han produït actualitzacions que han ofert certa tranquil·litat. Segons l'últim informe mèdic, els resultats de les radiografies de tòrax van mostrar una notable millora en la seva condició.

Els metges van explicar que la pneumònia havia mostrat signes de retrocés i que la insuficiència respiratòria havia disminuït. Tot i això, la situació continua sent delicada, així que els professionals segueixen mantenint-lo en observació per evitar possibles complicacions addicionals.

Amb el pas dels dies, la millora del Papa Francesc s'ha anat consolidant, i ja han afirmat que no està en "perill imminent". Això ha portat alleujament a la Santa Seu i als milions de fidels que han seguit amb atenció l'evolució del Pontífex. Encara que es troba en una fase de recuperació, el Papa Francesc continua sent tractat amb cautela, a causa de l'avançada edat i les condicions subjacents que podrien complicar qualsevol recaiguda.

El Papa Francesc ha seguit amb els seus compromisos malgrat estar ingressat a l'hospital

Un dels aspectes més destacats durant la seva hospitalització ha estat l'actitud del Papa Francesc. Malgrat el seu estat de salut, ha continuat participant en activitats religioses i administratives des de la seva habitació.

El Pontífex ha continuat amb la seva activitat espiritual i pastoral, participant a distància en els exercicis espirituals de la Cúria Romana. Això demostra la seva fortalesa i dedicació al seu paper com a líder espiritual, encara que la seva salut li impedeixi realitzar les seves funcions més físiques i presencials.

A més, el Papa Francesc també ha dedicat temps a la pregària personal, un component essencial de la seva jornada diària. Des de la seva habitació ha celebrat l'Eucaristia de forma privada, amb una especial devoció que reflecteix el seu compromís amb la seva fe. Encara que no pot participar activament en les misses públiques, segueix de prop totes les activitats litúrgiques i manté una vida de pregària contínua.

Queda clar que, malgrat les complicacions de salut que enfronta, el Papa Francesc segueix demostrant una increïble fortalesa i devoció per la seva tasca. Però, malgrat les millores en la seva salut, encara és incert quan podrà reprendre la seva vida fora de l'hospital.