Aquest és el motiu pel qual el Papa Francisco va dubtar de la seva fe: ‘Vaig tenir…’

El Papa Francisco fa diverses setmanes que està ingressat a l'Hospital Agostino Gemelli arran d'una bronquitis que va acabar derivant en una pneumònia bilateral. El seu delicat estat de salut no ha impedit que des de la Santa Seu s'hagin anat emetent actualitzacions diàries sobre com es troba. I, malgrat que hi ha preocupació pel seu estat de salut, aquest ingrés hospitalari ha revifat l'interès per uns altres aspectes de la seva vida que continuen sorprenent.

Durant el temps que va passar el Papa Francisco al seminari, abans de convertir-se en sacerdot, va viure experiències personals que van marcar per complet la seva vida. Entre elles, una història d'amor que va arribar a fer-li qüestionar si realment havia de seguir el camí cap al sacerdoci. Aquest moment va ser clau en la seva vida i, com ell mateix confessa, va ser un període d'introspecció que va ser breu, però significatiu.

El Papa Francisco va viure un amor inesperat durant el seminari

Va ser en la seva joventut, mentre estudiava al seminari del barri Villa Devoto, quan el futur Papa va experimentar un sentiment que mai va imaginar. Durant un casament familiar, el jove Jorge Bergoglio —aquest és el nom real del Papa Francisco— es va sentir molt atret per una noia.

En la seva autobiografia, el Papa relata aquest moment amb una gran sinceritat: “Durant el seminari vaig tenir un petit enamorament: és normal, altrament no seríem éssers humans. Estava al casament d'un dels meus oncles i vaig quedar enlluernat per una noia”, va escriure. Aquest sentiment tan intens el va portar a dubtar de la seva vocació, especialment perquè sentia que la imatge de la jove l'acompanyava durant dies.

Durant una setmana, el Papa confessa que no podia resar amb la mateixa devoció d'abans, tanmateix, la seva fe i la seva vocació van prevaldre. Va decidir que havia de seguir el camí que havia triat i dedicar-se completament a la seva vocació sacerdotal. “Després per sort va passar, i em vaig dedicar en cos i ànima a la meva vocació”, va escriure en el seu llibre.

Records d'un primer amor

Aquest episodi de la seva joventut no va ser l'únic moment en què el Papa Francisco va viure un amor en la seva vida. En la seva autobiografia, també va recordar Amalia Damonte, el seu primer amor quan encara era un nen. Ella va ser una jove argentina que va compartir moments feliços amb Jorge Bergoglio en la seva infantesa.

Bergoglio, en la seva època de jove, també li va enviar una carta que avui ressona com una curiosa anècdota de la seva vida. En ella, el futur Papa li deia: “Si no em caso amb tu, em faig capellà”. Malgrat la dolçor d'aquest missatge, la vocació religiosa va acabar sent la que va definir el rumb del Papa Francisco.

En la seva autobiografia, el Papa reflexiona sobre com aquestes experiències van marcar la seva vida, formant-lo com la persona que és avui, amb una profunda fe i dedicació al sacerdoci. Mentre tot això ha anat sortint a la llum, el Papa Francisco continua recuperant-se de la seva malaltia a l'hospital. El seu estat de salut ha millorat a poc a poc, i malgrat que la seva situació encara requereix repòs, el Vaticà ha deixat clar que no hi ha preocupació.