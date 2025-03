Nou comunicat de Lidia Torrent sobre la seva ruptura amb Jaime Astrain: 'Jo sóc…'

Només unes hores després de confirmar-se la seva ruptura sentimental amb Jaime Astrain, Lidia Torrent ha tornat a les seves xarxes socials amb un nou comunicat. A més, la presentadora de televisió ha trencat el seu silenci davant els mitjans de comunicació per parlar sobre aquest dur moment de la seva vida: "Jo soc poc propensa a dir aquestes coses".

Després de diverses setmanes d'especulacions, aquest diumenge 9 de març, el programa Fiesta va confirmar la ruptura definitiva d'aquesta mediàtica parella. Una separació que s'ha produït després de sis anys junts i una filla en comú.

Una notícia que, com era d'esperar, no l'ha fet sentir gens bé a Lidia Torrent, prova d'això és el comunicat que ha emès aquest dilluns a través d'Instagram. En ell, la influencer no ha dubtat a demanar respecte tant per a ella com per a Jaime Astrain:

"Fa unes setmanes vaig reconèixer públicament que la meva relació estava passant per un altibaix i també vaig demanar certa intimitat per gestionar la relació de forma interna".

A més, Lidia Torrent ha aprofitat l'ocasió per parlar sobre la informació que van donar a Fiesta i per qüestionar el poc "cuidat" que ha rebut per part de Mediaset España.

"Resulta que ahir, en un programa de la que va ser casa meva durant gairebé 10 anys, van donar una informació bastant grossa, sense contrastar i sense parlar amb les persones implicades.[...]Em sembla que no està bé fer això", ha assegurat a continuació la jove.

Lidia Torrent trenca el seu silenci per parlar sobre la seva ruptura amb Jaime Astrain

Molt enfadada pel nul "cuidat" que ha percebut per part d'aquesta empresa audiovisual, Lidia Torrent ha volgut tancar aquest tema d'una vegada per totes. Tant és així que, lluny de confirmar la seva ruptura definitiva amb Jaime Astrain, ha deixat entreveure que pensa seguir lluitant per la seva família:

"Mai m'amago... Si he de dir alguna cosa ho diré, però crec que em puc reservar una petita part per lluitar per la meva família sense haver d'estar donant explicacions dia a dia".

A més, i per si això fos poc, hores després d'emetre aquest revelador comunicat, Lidia Torrent ha reaparegut en la desfilada de la nova col·lecció de Fabio Encinar. Esdeveniment que s'ha celebrat en un hotel situat al centre de Madrid.

Com era d'esperar, un equip d'Europa Press no ha deixat passar l'ocasió per acostar-se a ella i preguntar-li per la seva sonada ruptura amb Jaime Astrain. Moment en què Lidia ha tornat a trencar el seu silenci:

"Us agraeixo moltíssim l'interès, sou cares conegudes, és l'afecte i respecte mutu, però jo soc poc propensa a dir aquestes coses. M'he obert el que avui necessitava per xarxes i agrairé moltíssim que ho entengueu. Us agraeixo de nou que estigueu aquí i us interesseu, de cor".

D'altra banda, i encara que ha evitat donar explicacions sobre Jaime Astrain, Lidia Torrent ha deixat entreveure que té esperances que continuï la seva relació. "Està tot bé, de veritat, moltes gràcies", ha sentenciat la influencer.