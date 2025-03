Amor Romeira revela el que ningú no sap de la ruptura de Lidia Torrent i Jaime Astrain

Amor Romeira ha desvelat una dada fins ara desconeguda sobre la comentada ruptura sentimental de Lidia Torrent i Jaime Astrain. Una informació que ha compartit durant la seva última intervenció televisiva.

Després de setmanes d'especulacions, s'ha confirmat que la filla d'Elsa Anka ha posat fi a la seva relació amb l'exfutbolista Jaime Astrain, després de sis anys junts i una filla en comú.

Encara que la mateixa Lidia Torrent va admetre fa uns dies que totes les parelles travessen “alti-baixos”, posteriorment ambdós es van deixar veure junts a les xarxes socials. No obstant això, tot apunta que finalment la seva relació amb Jaime Astrain no ha aconseguit tirar endavant.

Una ruptura que aquest diumenge, 9 de març, ha estat confirmada al plató de Fiesta. “Van intentar sobreportar una crisi i veure si encaixaven”, ha assegurat Amor Romeira en ple directe.

A més, la col·laboradora de televisió ha volgut compartir amb l'audiència de Mediaset Espanya tots els detalls que coneix sobre la sonada separació de Lidia Torrent i Jaime Astrain.

Amor Romeira deixa al descobert tot el que sap sobre la ruptura de Lidia Torrent i Jaime Astrain

Després de confirmar la ruptura de Lidia Torrent i Jaime Astrain, Amor Romeira no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de donar suport públicament a la ja exparella. Tant és així que està totalment convençuda que ambdós sabran gestionar perfectament aquesta delicada situació.

“Si han pres la decisió de trencar, segur que seran una parella exemplar tant en el bo com en el dolent”, ha assenyalat amb total convenciment la tertuliana.

Per la seva banda, Jorge Moreno també ha volgut compartir amb l'audiència de Fiesta tot el que sap sobre la comentada separació de Lidia Torrent i Jaime Astrain. “Es porten bé, s'han separat de mutu acord i tenen una relació meravellosa”, ha començat explicant.

“No era cap secret que estaven travessant per una crisi. Van començar els rumors al febrer, quan ell va compartir imatges de la celebració del seu aniversari i no hi havia ni rastre d'ella”, ha afegit el company d'Amor Romeira a continuació.

Fins ara, ni la presentadora catalana de 31 anys ni l'exjugador de futbol han fet cap mena de declaració al respecte. No obstant això, aquest diumenge al matí, l'exesportista ha compartit una reveladora publicació a les històries del seu perfil d'Instagram.

En ella, podem veure a Jaime Astrain al cotxe juntament amb la seva filla, fruit de la seva relació amb Lidia Torrent. Una imatge que ha volgut acompanyar amb el següent missatge: “Tornada a casa”.