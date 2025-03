Aquesta és la frase que Guillem li hauria dit al seu germà Harry fa pocs dies

El temps corre per a Carles III. La greu situació de la seva salut ha portat al seu fill gran, el príncep Guillem, a prendre una decisió urgent. S'assegura que ha intentat que el seu germà, Harry, es reconciliï amb el rei abans que el temps s'esgoti.

La malaltia del monarca britànic ha empitjorat considerablement, i segons fonts properes a la família reial, el càncer que enfronta no té solució. En aquests moments, els metges estimen que li queda menys d'un any de vida. Segons publicava aquesta setmana El Nacional, Guillem hauria trucat a Harry.

Guillem parla amb Harry

Davant aquesta situació, Guillem ha decidit fer un últim esforç per reunir la seva família. Conscient que el temps és limitat, el príncep ha instat a Harry a deixar enrere les seves rancúnies amb el seu pare. La relació entre els dos ha estat tensa des que Harry es va allunyar de la família reial el 2020.

No obstant això, la gravetat de la malaltia de Carles III ha impulsat a Guillem a intentar sanar les esquerdes familiars. La seva crida no només és una petició de reconciliació, sinó també un intent per restaurar la unitat familiar en un moment tan crític.

Carles III accepta la sol·licitud del seu fill gran

Carles III, conscient que els seus dies són pocs, ha expressat el seu desig de veure a Harry abans que sigui massa tard. Encara que les tensions familiars segueixen presents, està disposat a fer-ho tot per tenir una última oportunitat de veure al seu fill menor. Aquesta decisió reflecteix la voluntat de Carles de reunir la seva família abans del final i tancar el capítol amb el seu fill, amb qui ha tingut desacords en els últims anys.

La postura de Harry davant la sol·licitud de Guillem

No obstant això, Harry no ha respost encara a la petició, afirma El Nacional. El príncep, que ha viscut apartat de la família reial des del seu trasllat a Califòrnia, manté una postura cautelosa.

Malgrat les constants sol·licituds de Guillem, Harry es mostra reticent a acostar-se, ja que considera que la crida a la reconciliació té un rerefons més públic que personal. Per a Harry, aquest tipus de sol·licituds semblen tenir també una intenció de millorar la imatge de la monarquia en un moment de vulnerabilitat.

La relació entre Harry i la família reial segueix marcada per les decisions que van prendre tant ell com la seva esposa, Meghan Markle, en el passat. La publicació de la seva polèmica autobiografia, Spare, i la seva sortida cap a Califòrnia van deixar clar el seu distanciament. Des de llavors, el príncep ha expressat en diverses ocasions la seva desconfiança cap a les decisions preses per la família reial.

La petició de Guillem: l'última oportunitat de reconciliació

Malgrat la falta de resposta de Harry, Guillem segueix lluitant per la unitat familiar. En el seu missatge, ha deixat clar que el més important en aquest moment és el benestar del seu pare. "Carles III vol veure al seu fill, i aquest podria ser el seu últim desig", va dir una font propera a la família reial.

Guillem ha deixat de banda les seves pròpies diferències amb Harry per centrar-se en el que ell considera una última oportunitat de sanar les ferides familiars.

La situació de Carles III ha posat a la família reial britànica en una posició difícil. Amb la seva salut deteriorant-se ràpidament, la pressió per aconseguir una reconciliació entre els germans abans de la seva mort augmenta.

La monarquia, que ja ha enfrontat múltiples crisis, podria veure en aquesta reconciliació una oportunitat per restaurar la unitat que tant necessita. No obstant això, el futur segueix sent incert.

Mentrestant, la família reial es prepara per als pròxims mesos, sabent que el temps de Carles III és limitat. Malgrat els esforços de Guillem, la possibilitat que Harry accedeixi a la petició segueix sent incerta.