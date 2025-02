Ningú esperava les últimes paraules de Belén Esteban sobre Anabel Pantoja: ‘Vull...’

Anabel Pantoja es troba vivint un dels moments més durs de la seva vida. Ella i el seu xicot, David Rodríguez, estan en el punt de mira després de revelar-se que tots dos estan investigats pel tracte cap a la seva filla. Una situació difícil davant la qual Belén Esteban, la seva amiga, ha sorprès a tothom dedicant-li unes últimes paraules a les xarxes socials.

Ningú esperava que la col·laboradora de Ni que fuéramos tornés a demostrar que està al seu costat incondicionalment, ja que ja ho havia fet a la televisió anteriorment. Ara, ha fet una publicació a Instagram exposant que li fa costat i que és una molt bona mare.

Anabel Pantoja, amiga de Belén Esteban, viu un moment complicat

La situació per a Anabel Pantoja i David Rodríguez es va complicar quan la seva filla, Alma, va ser ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària l'11 de gener. Després de 18 dies d'hospitalització, la petita va rebre l'alta el 27 de gener. No obstant això, durant la seva estada a l'hospital, es va emetre un part de lesions que va portar al Jutjat d'Instrucció Número 3 de Las Palmas a iniciar una investigació per presumpte maltractament infantil.

Anabel i David han declarat davant l'autoritat judicial, negant haver causat cap dany a la seva petita. En un comunicat publicat a les seves xarxes socials, Anabel va afirmar: “L'únic que hem fet és estimar, cuidar i intentar salvar i protegir l'Alma”.

Malgrat la gravetat de les acusacions, no s'han imposat mesures cautelars contra els pares. La investigació continua el seu curs.

Belén Esteban sorprèn amb noves paraules sobre Anabel Pantoja

Enmig d'aquesta tempesta mediàtica, Belén Esteban, amiga propera d'Anabel Pantoja, li ha mostrat el seu suport incondicional a televisió. Per això, ningú esperava el que ha fet en les últimes hores. Per deixar clar que li fa costat davant del que està succeint, li ha enviat un missatge d'alè a Instagram.

En una publicació a les seves stories, la col·laboradora de Ni que fuéramos ha compartit una fotografia d'Anabel embarassada. I l'ha acompanyat d'un emotiu text: “La meva gordi, quantes coses viscudes i les que ens queden. Només et vull dir que t'estimo, que ets la millor amiga, la millor filla i la millor mare”.

A la qual cosa ha afegit: “Sempre juntes, la meva gordi. T'estimo”.

Belén Esteban ha demostrat en múltiples ocasions la seva lleialtat i suport cap a Anabel Pantoja. A més de la seva recent publicació a Instagram, Belén ha parlat sobre la situació al seu programa. Ho ha fet assenyalant que la seva amiga li ha explicat que es tracta d'un tema de paperassa i que estan destrossats pel que ha succeït.

Aquest suport públic és fonamental per a la cosina de Kiko Rivera en aquests moments. I és que enfronta no només una investigació judicial, sinó també l'escrutini públic i mediàtic.

La notícia de la investigació ha generat diverses reaccions en l'entorn d'Anabel Pantoja. Mentre alguns mostren el seu suport incondicional, altres prefereixen mantenir-se al marge fins que s'aclareixin els fets. No obstant això, el missatge d'Esteban destaca per la seva emotivitat i fermesa, reafirmant l'amistat i confiança que existeix entre ambdues.

La situació que enfronta David Rodríguez i la seva xicota és, sens dubte, una de les més complicades de la seva vida. Enmig de l'adversitat, el suport d'amics propers com Belén Esteban es converteix en un pilar rellevant. Aquest suport no només enforteix la jove en el personal, sinó que també envia un missatge clar sobre la importància de la lleialtat i l'amistat en moments de crisi.

A mesura que avança la investigació, és essencial recordar la presumpció d'innocència i permetre que la justícia segueixi el seu curs. Mentrestant, el suport d'éssers estimats i amics propers serà crucial per a la parella.