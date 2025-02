Carmen Lomana deixa anar una bomba sobre Ágatha Ruiz de la Prada: ‘Li agrada molt...’

Carmen Lomana es va asseure ahir al plató de ¡De Viernes! per trencar el seu silenci i parlar sobre la seva relació amb la seva examiga, Ágatha Ruiz de la Prada. Durant l'entrevista, la Lomana no va dubtar a revelar detalls inèdits sobre el seu vincle amb la coneguda dissenyadora, que semblava ser una amistat sòlida durant més de 20 anys. No obstant això, la situació va canviar dràsticament en els últims temps i ahir Carmen Lomana va deixar anar la bomba d'Ágatha Ruiz de la Prada després de confessar que: “Li agrada molt el poder”.

“A Sant Sebastià algú em va dir que hi havia una dissenyadora nova. Al principi ens agradava veure'ns, encara que ella ara digui que no em coneixia”, va començar Carmen, revelant com foren els inicis de la seva amistat amb Ágatha. La conversa, que semblava amistosa i cordial, va donar pas a les tensions que van sorgir entre elles amb el temps.

La tensió va créixer més quan Ágatha Ruiz de la Prada, en un programa anterior, va acusar Carmen d'intentar “buitrejar” amb el seu xicot, una declaració que no va passar desapercebuda. Carmen Lomana, visiblement sorpresa per l'acusació, va respondre ahir amb contundència: “Quina paraula tan lletja”.

Carmen Lomana respon a Ágatha Ruiz de la Prada

“Saps que mai l'havia sentit, no sabia què era això de buitrejar. Dona a entendre que li vull treure els xicots. Com li vaig prendre els xicots? Que ho demostri”, va confessar Carmen.

Les paraules de Carmen van ser clares i directes. Va defensar la seva postura, desmentint les acusacions d'Ágatha i qüestionant la validesa dels comentaris de la dissenyadora.

Per a Carmen, l'acusació d'intentar “buitrejar” no només era infundada, sinó que també representava un atac a la seva integritat. “L'únic que li agrada és el poder i ser ella la reinona”, va confessar, deixant clar el seu desacord amb el comportament d'Ágatha.

I és que, tot i que la seva amistat havia estat duradora, la relació entre ambdues es va trencar en els últims anys. Carmen Lomana, amb la sinceritat que la caracteritza, no va dubtar a posar en evidència les contradiccions de la seva antiga amiga. Posant en dubte les declaracions anteriors d'Ágatha al plató.

Carmen Lomana posa contra les cordes a Ágatha Ruiz de la Prada

L'impacte de les declaracions de la Carmen ha estat molt considerable, la bomba que va deixar anar sobre Ágatha Ruiz de la Prada està deixant a tothom sorprès. La socialité no només va defensar el seu honor, sinó que també va revelar la veritable naturalesa de la seva amistat amb la dissenyadora, posant en qüestió les versions que Ágatha ha estat divulgant.

La ruptura d'una amistat que semblava indestructible durant dues dècades ha estat dolorosa per a ambdues parts. No obstant això, les paraules de Carmen Lomana, que s'han convertit en una veritable bomba mediàtica, asseguren que no es quedarà callada davant les acusacions.

El futur d'aquesta tensa relació sembla incert, però el que és clar és que la guerra de declaracions no ha fet més que començar.