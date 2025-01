Primeres paraules d'Adara Molinero pel que va passar amb Miguel Frigenti a 'GH Dúo'

Adara Molinero s'ha convertit en protagonista involuntària de GH Dúo. La televisiva, que en aquesta ocasió no forma part del reality, està sortint en no pocs temes de conversa a la casa. Farta que Álex Guita l'anomeni, Adara sentenciava: "Hi ha una diferència entre el trepa i Frigenti, un fa el seu concurs parlant de mi contínuament i Frigenti no em menciona".

Unes paraules amb què deixava clar que es posiciona del costat del col·laborador de Telecinco, amb qui no es parla des de fa mesos. La que va ser guanyadora de Gran Hermano VIP 8 ha fet servir la xarxa X per mostrar la seva preferència per l'expert en realities.

Precisament, la mare d'Adara, Elena Rodríguez, entrava el passat diumenge a la casa més famosa de la televisió per transmetre un missatge als participants. Una ocasió que la triatleta va aprofitar per enviar un missatge a l'ex de la seva filla.

Adara Molinero reconeix que està del costat del Miguel Frigenti tot i que ja no són amics

Elena s'adreçava a Álex Guita: "T'has aprofitat d'ella", va deixar caure referint-se a la seva filla. "Cal ser molt poc home per jugar amb la intimitat d'una dona, per jugar amb l'amor d'una dona, venir aquí i estar exposant-ho contínuament". Una reflexió amb la qual no va deixar lloc a dubtes sobre el que pensava de l'entrenador.

Però la mare de Molinero va anar més enllà i va llançar una ordre al concursant. "Oblida't d'ella perquè ella t'ha anul·lat de la seva ment". Una advertència que a la vista de l'evolució del reality Guita no sembla haver tingut en absolut en compte.

Més enllà del que la seva mare exposés en la seva visita a GH Dúo, Adara no ha trigat a deixar clar quina és la seva postura. L'exhostessa es col·loca al costat del periodista, encara que deixa clar que segueix sense caure-li bé. I no té intenció alguna de reprendre la seva amistat amb ell quan acabi GH DÚO.

Cal recordar que en el seu dia Molinero i Frigenti van ser grans amics. No obstant això, en aquests moments la tensió és la gran protagonista entre ells. Desaires als platós, males cares als passadissos i no pocs atacs a les xarxes socials.

Elena Rodríguez, mare d'Adara, va demanar a Álex Guita que deixés de parlar de la seva filla

Frigenti, expert en realities, defensava Adara en tots i cadascun dels programes en què participava. De fet, treia la cara per ella en els conflictes que protagonitzava a la casa de Guadalix. Després de diversos anys d'amistat, el seu vincle es va trencar coincidint amb la participació de la mare d'Adara a GH Dúo.

Aleshores Miguel va acudir a la primera gala del reality en qualitat de defensor d'Elena Rodríguez. No obstant això, a mesura que avançava la participació d'aquesta en el citat concurs al col·laborador no li van agradar certs comportaments d'Elena i no va dubtar a verbalitzar-los. Una situació que va provocar l'enfadament d'Adara qui va acusar Frigenti de "traïdor" a les xarxes socials.

Ara, malgrat aquestes diferències, Adara ha deixat clar que prefereix posar-se del costat del col·laborador sentenciant el que va ser la seva parella.