Gir de 180º a 'Com si fos ahir' després de l'últim problema d'Alicia González Laá

El pròxim capítol de Com si fos ahir arriba carregat d'emocions i conflictes, amb la trama de l'Eva, interpretada per Alicia González Laá. Mentre alguns personatges intenten reconstruir la seva vida, altres es veuen atrapats en dinàmiques que podrien portar-los problemes.

Entre retrobaments inesperats, favors que generen dubtes i secrets que comencen a sortir a la llum, la sèrie manté la tensió amb històries que prometen donar molt de què parlar. D'aquesta manera, tot apunta que ens espera un episodi d'infart.

Gerro d'aigua freda per a Alicia González Laá a Com si fos ahir

Després de rebre l'alta mèdica, el Lluís torna a casa acompanyat per l'Eva. En un gest d'ajuda, ella no només el porta de tornada, sinó que també es queda a netejar la seva cuina. Aquest detall no passa desapercebut per a l'Andreu.

Així, l'Andreu retreu a l'Eva que es deixi involucrar tant en la vida d'en Lluís. No obstant això, l'Eva insisteix que tot està sota control i que la situació no anirà més enllà d'un simple suport ocasional.

Un retrobament complicat per a en Joel i la seva mare

D'altra banda, la Marina intenta mediar entre la Marta, en Salva, en Joel i la seva mare. La seva intenció és donar espai a en Joel i la Isabel perquè puguin retrobar-se. No obstant això, les circumstàncies juguen en contra seva, i les dues dones acaben coincidint a l'institut.

En una altra part de la història, la Gemma decideix convidar en Toni a sopar. El seu gest sorgeix com a agraïment per l'ajuda que ell li va brindar amb la mudança. Encara que a simple vista sembla una trobada sense doble intenció, la química entre ambdós podria donar peu a noves situacions.

Alicia González Laá es converteix en protagonista en aquesta entrega

Mentrestant, l'Agustí continua indagant en els nous personatges que han aparegut en escena. Gràcies a l'Eva, obté informació sobre en Salvatore i la seva família, descobrint que podrien ser més problemàtics del que semblava en un principi.

Aquesta revelació deixa obertes moltes incògnites sobre l'impacte que tindran en la trama. Amb aquestes històries, el nou capítol de la ficció promet mantenir els espectadors atents a cada detall, especialment pel que fa a l'Eva.