Elena Rodríguez, mare d'Adara Molinero, dona un cop a la taula: ‘Fàstic màxim’

Elena Rodríguez ha esclatat després de les últimes acusacions que Álex Ghita ha vessat sobre la seva filla dins de GH DÚO. La mare d'Adara Molinero ha donat un cop sobre la taula per titllar aquesta situació de “fàstic màxim”.

Durant una de les seves converses, l'entrenador personal ha compartit amb diversos dels seus companys una dada sorprenent relacionada amb la seva relació amb l'hostessa. I és que, tal com ell mateix ha confessat, la intenció d'Adara era ampliar la família amb ell.

“Si no estic empenyent un cotxet, ara mateix és gràcies al fet que qui va prendre precaució vaig ser jo”. Unes paraules que, a jutjar per la seva reacció, no li han agradat gens a Elena Rodríguez.

Tant és així que la mare d'Adara Molinero no ha trigat a sentenciar les paraules d'Álex Ghita. I per a això ha repiulat l'opinió d'un usuari de X —abans Twitter—.

“Em sembla fastigós que un tipus a la televisió parli de si la seva ex volia o no tenir un fill amb ell. L'expressió «ara estaria empenyent un cotxet» retrata completament el subjecte. Fàstic màxim”.

Elena Rodríguez esclata contra l'ex d'Adara Molinero

Sense pèls a la llengua, Elena Rodríguez ha titllat la conversa que ha tingut Álex Ghita amb els seus companys de “fàstic màxim”. I és que, igual que un usuari de X, considera que no està bé parlar d'aquests temes en un programa de televisió.

No obstant això, aquesta no és l'única confessió que ha fet l'ex d'Adara Molinero dins de GH DÚO. A més, l'entrenador personal ha assegurat que va ser l'hostessa qui no va voler solucionar els seus conflictes després de la seva ruptura.

“Per no acabar malament amb algú, les dues persones han de parlar de cara. Ella opina que no hi ha res a parlar”, ha assegurat l'exgendre d'Elena Rodríguez.

A més, i després de les insistències de diversos dels seus companys, Álex Ghita ha revelat tota la veritat sobre la seva separació d'Adara Molinero. “Jo la vaig deixar a Cadis. Estava cansat perquè anàvem amb els nens”.

“Jo necessitava aquells vint minuts per caminar. Llavors, em va dir que potser no estava preparat per tenir més nens. De camí a Madrid, hi va haver una reconciliació amb petons, «t'estimo» i «t'estimo», i quan vam arribar, ella em va dir que estava farta dels meus alts i baixos i allà ho vam acabar”.

Una història amb la qual Adara Molinero no està gaire d'acord. Tant és així que, després d'escoltar el seu ex, la filla d'Elena Rodríguez ha compartit públicament la seva versió:

“El viatge, que era familiar, va ser un autèntic infern. Males cares, males contestacions… Vam arribar allà i efectivament ell necessitava vint minuts, però jo també[…]El viatge va seguir i va arribar un punt que no podíem estar allà perquè no se suportava ni ell mateix. Ens va destrossar les vacances a tots”.