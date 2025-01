Nou cop per a Clara Chía després de l'adeu de Gerard Piqué de Catalunya: molt fort

La relació entre Clara Chía i Gerard Piqué ha estat al centre de l'atenció des que es va fer pública, però un detall ha cridat especialment l'atenció recentment. Tot i estar més de tres anys junts, la jove catalana encara no ha conegut Milan i Sasha.

Una situació que, segons Vanitatis, no ha estat producte de cap clàusula legal entre Piqué i Shakira, sinó d'una decisió personal o familiar. No obstant això, tot fa pensar que Shakira no estaria d'acord que els petits i Chía tinguessin contacte.

Nou cop per a Clara Chía

En el seu moment, es va especular amb la possibilitat que existís un acord que impedís que la xicota de Piqué interactués amb els menors. Tanmateix, el cert és que no hi ha restriccions legals al respecte.

Sigui com sigui, els fets mostren que el contacte entre Clara Chía i els fills de la seva parella simplement no s'ha produït. Durant aquest Nadal passat, Milan i Sasha van viatjar a Barcelona per passar uns dies amb el seu pare i la seva família paterna.

D'aquesta manera, van gaudir d'unes jornades d'esquí amb els seus avis, però en cap moment es va produir una trobada amb la jove. Aquesta situació s'ha repetit al llarg del temps, ja que en cap moment s'ha vist Clara Chía compartint amb els petits.

Gerard Piqué diu adeu a Catalunya

El trasllat de Piqué a Miami per estar més a prop dels seus fills podria augmentar encara més la distància entre Clara Chía i els nens. La jove ha decidit quedar-se a Barcelona, cosa que redueix les possibilitats que es produeixi un primer contacte en un futur pròxim.

Vanitatis afirma que, per ara, no hi ha plans que Clara viatgi a Florida. Mentrestant, Piqué farà visites a Barcelona quan els seus fills estiguin amb Shakira. Aquest nou escenari podria allargar encara més la situació, reforçant la idea que la jove seguirà sense conèixer-los.

Resulta cridaner que, després de tant de temps de relació, Clara Chía no hagi tingut contacte amb els fills de la seva parella. En la majoria dels casos, quan una relació es consolida, el pas natural és la integració amb la família.

No obstant això, aquest no sembla ser el cas, cosa que continua generant especulacions sobre els motius reals darrere d'aquesta decisió. Per ara, el futur d'aquesta situació és incert, i tot indica que la distància entre Chía i els fills de Piqué es mantindrà durant un temps.