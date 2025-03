Ja està confirmat: Meghan Markle i la reina Letícia lluiten contra el mateix problema

Les famílies reials han estat, des de sempre, el centre d'atenció mediàtica. Cada un dels seus moviments és analitzat al detall, i la seva imatge pública es construeix meticulosament per transmetre unitat, estabilitat i harmonia.

Tanmateix, la realitat podria ser molt diferent. A mesura que sorgeixen informacions sobre agendes separades, la idea que algunes d'aquestes parelles només mantenen una relació per compromisos institucionals pren força.

Meghan Markle i el príncep Harry estan en crisi?

Un dels casos que ha generat més interès és el dels ducs de Sussex. Encara que Meghan Markle i el príncep Harry han desmentit en repetides ocasions els rumors de crisi, la manca d'aparicions conjuntes ha despertat nombroses especulacions.

Mentre que Meghan ha estat vista en diversos esdeveniments socials i benèfics pel seu compte, Harry ha enfocat la seva atenció en projectes personals, de vegades a milers de quilòmetres de distància.

Aquest distanciament físic i l'aparent absència de moments compartits en l'àmbit privat han fet saltar les alarmes. D'aquesta manera, han portat alguns analistes a preguntar-se si la seva relació continua sent tan sòlida com aparenten.

Letícia i Felip en el centre de la polèmica pels rumors

Aquest patró no és exclusiu dels ducs de Sussex. En la reialesa espanyola també s'han vist indicis d'una situació similar. Felip VI i la reina Letícia continuen exercint el seu paper institucional amb impecable professionalitat.

Tanmateix, diversos mitjans de comunicació asseguren que la seva vida privada ha pres camins diferents. Tot i mostrar-se còmplices en actes oficials, cada cop és més evident que porten estils de vida separats.

Un fet que ha donat peu a teories que els descriuen com un equip de treball més que com una parella reial. Els experts en monarquia coincideixen que el manteniment de la imatge pública és fonamental per a l'estabilitat de la institució.

No obstant això, en una societat que valora la transparència, el fet que aquestes parelles semblin actuar de cara a la galeria genera dubtes. Es tracta de matrimonis funcionals o simplement d'acords pragmàtics?

Mentre continuïn les aparicions acuradament planificades, el públic seguirà preguntant-se si aquestes parelles comparteixen alguna cosa més enllà de les seves obligacions institucionals. Només el temps dirà si aquesta dualitat entre la imatge i la vida privada continuarà sent acceptada.