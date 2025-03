Álvaro Morata trenca el seu silenci després del que ha passat amb Alice Campello: 'Estic molt...'

Álvaro Morata ha tornat a les xarxes socials després de l'últim esdeveniment que s'ha produït a la vida de la seva dona, Alice Campello. A través d'una nova publicació, el futbolista ha trencat el seu silenci per compartir amb tots els seus seguidors un esdeveniment molt especial per a la seva família: "Estic molt orgullós de tu".

Aquest dimecres, 5 de març, Alice ha complert 30 anys, data que, de segur, celebrarà amb el seu marit i els seus quatre fills. Una estampa que serà possible gràcies a la seva reconciliació, la qual van anunciar a finals del mes de gener.

No obstant això, abans que arribi aquest moment, Álvaro Morata ha volgut dedicar-li al gran amor de la seva vida unes boniques paraules a través de les xarxes socials. A primera hora del matí, el jugador de futbol ha compartit amb tots els seus seguidors d'Instagram una publicació molt especial.

En ella, podem veure diverses fotografies protagonitzades per ell i Alice Campello, instantànies amb les quals ha fet un recorregut per la seva història d'amor. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció dels internautes ha estat la dedicatòria que li ha escrit a la seva dona.

Álvaro Morata trenca el seu silenci pel 30è aniversari d'Alice Campello

Juntament amb aquest romàntic carrusel fotogràfic, Álvaro Morata ha trencat el seu silenci per felicitar Alice Campello pel seu 30è aniversari. A més, ha aprofitat l'ocasió per deixar al descobert el molt que significa la italiana per a ell:

"Et vaig conèixer sent dos nens, i estic molt orgullós de la persona que ets, de com has madurat, de com treballes... De la determinació que tens en tot el que fas a la vida".

D'altra banda, Álvaro Morata ha destacat algunes de les grans qualitats que posseeix Alice Campello: "Ets una mare increïble i una dona increïble". "Gràcies per estar en cada caiguda i en cada moment fosc de la meva vida", ha afegit a continuació.

El futbolista no ha volgut finalitzar la seva felicitació sense abans tornar a remarcar l'"orgullós" que està de la mare dels seus fills. "T'estimo moltíssim. Felices 30, amor meu!", ha finalitzat.

Com era d'esperar, la publicació d'Álvaro Morata no ha passat per res desapercebuda entre els seus més de 23 milions de seguidors d'Instagram. Tant és així que, en les primeres dues hores, el seu post ha assolit gairebé els 200.000 'likes'.

A més, ha rebut desenes de comentaris, on els internautes han felicitat Alice Campello pel seu aniversari. "Els meus millors desitjos, ets especial", ha escrit una amiga de la parella.

Fins i tot, la mateixa empresària italiana no ha volgut deixar passar l'ocasió per reaccionar a la romàntica felicitació que li ha dedicat Álvaro Morata: "Grazie, amore, t'estimo!".