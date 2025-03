Ningú esperava el que Marieta ha explicat sobre Suso Álvarez: 'Li vaig demanar...'

Marieta ha causat un terratrèmol mediàtic en el seu debut com a col·laboradora de Fiesta. L'exconcursant de GH Dúo ha parlat sense embuts sobre la seva relació amb Suso Álvarez i ha deixat caure un detall inesperat. "Jo li ho vaig demanar a GH Dúo, però no s'ho va prendre seriosament", confessava la influencer, a Emma García.

Però, què més ha compartit Marieta sobre la seva relació amb Suso? Està la parella més a prop que mai de fer el gran pas? La jove no ha dubtat a aclarir-ho.

Ningú esperava el que Marieta ha explicat sobre Suso Álvarez

Emma García ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a Marieta en el seu debut com a col·laboradora del programa. "M'he trobat a mi mateixa", afirmava la jove, mostrant una evolució notable des de les seves primeres aparicions a televisió.

Però l'emoció del moment es va tornar en sorpresa quan Emma no va poder evitar preguntar-li sobre la seva relació amb Suso Álvarez. "El tens boig, eh. Fixa't que vaig veure un vídeo que semblava que et demanava matrimoni", comentava la presentadora, fent referència a unes imatges a la Torre Eiffel.

Marieta, sense perdre el seu característic desimboltura, va respondre entre rialles: "Gairebé, va fer l'amago, però va ser una broma". No obstant això, la conversa no va quedar aquí. Emma, sempre disposada a indagar, va seguir pressionant: "Et vas quedar amb les ganes?".

A la qual cosa Marieta, sense dubtar-ho, va respondre: "Em vaig quedar amb les ganes, però sé que caurà per com en soc de pesada". Va ser llavors quan la presentadora va llançar una reflexió que ho va canviar tot: "Però també podries demanar-li-ho tu mateixa".

Va ser en aquell moment quan Marieta va deixar anar la bomba: "Jo li ho vaig demanar a GH Dúo, però no s'ho va prendre seriosament. Ja vaig fer jo un intent, ara li toca a ell". Amb aquesta revelació, la col·laboradora va deixar clar que no tem a fer el primer pas, però també que espera que Suso faci el mateix en el futur.

"Però, no ets una mica jove?", va preguntar Emma. No obstant això, als seus 25 anys, Marieta ho té clar: "Jo ho vull tot ja, ho vull tot amb ell. És l'home de la meva vida, la persona amb la qual vull estar tots els dies. Mai havia sentit la sensació tan bonica que tinc des que el vaig conèixer".

La trucada sorpresa de Suso a Marieta

Com si el moment no fos prou emocionant, la producció del programa tenia preparada una sorpresa: una trucada en directe de Suso per parlar amb la seva nòvia.

"M'emociona escoltar-la perquè, a televisió, sempre han parlat malament de mi. Ara, Marieta em sorprèn parlant amb un amor cap a la meva persona increïble, sempre parla amb un afecte i a mi em genera una admiració tremenda. És una dona tan intel·ligent, Emma, ja la coneixeràs, és molt millor que jo en tot, ja ho veuràs", va comentar.

Les paraules de Suso van emocionar a Marieta fins al punt de confessar: "És que ploraré...". Però Emma, sempre atenta als detalls, no podia deixar passar una pregunta clau: "Per què no li vas demanar matrimoni sota la Torre Eiffel?".

Suso, després d'uns segons de silenci, va respondre amb sinceritat: "Estem en un moment en què ens portem tan bé, que hem de gaudir. Com diu el meu sogre, ara estem en un moment en què hem de celebrar la nostra relació".

No obstant això, la insistència d'Emma va acabar per arrencar-li una confessió més concreta: "Jo també, en un futur, em vull casar amb ella". Unes paraules que van desfermar l'eufòria al plató i que deixen oberta la possibilitat d'un compromís oficial en el futur.

Les paraules de Suso Álvarez han encès les especulacions sobre un futur compromís amb Marieta. Encara que de moment no hi ha anell, la parella deixa clar que el seu amor està més fort que mai i que, tard o d'hora, podria haver-hi campanes de boda. Serà Suso qui prengui la iniciativa aquesta vegada?