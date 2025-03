Ningú esperava el que va succeir amb la boda de Suso Álvarez i Marieta: 'He dit sí'

Suso Álvarez i Marieta han tornat a les seves xarxes socials amb una nova i reveladora publicació. En ella, la parella ha desvelat per sorpresa l'últim que ha succeït en relació amb el seu casament: "He dit que sí".

Fa uns dies, el col·laborador de televisió va tornar a les històries del seu perfil d'Instagram per compartir amb tots els seus seguidors una notícia molt especial: "Regalet de cumple endarrerit".

Juntament amb una fotografia d'ells dos muntats en un cotxe, Suso Álvarez va assegurar que Marieta, a la qual carinyosament anomena "la meva dona", li havia "regalat un viatge a Disney".

Durant aquests últims dies, tant la guanyadora de GH Dúo com la seva parella han estat compartint tota mena de contingut audiovisual relacionat amb aquest viatge.

No obstant això, la publicació que més enrenou ha generat ha estat la que Marieta ha compartit aquest mateix dilluns, 17 de març, en el seu perfil oficial d'Instagram. En ella, podem veure un vídeo recopilatori dels millors moments de la seva estada a París.

Però, sens dubte, el moment que més ha cridat l'atenció ha estat un moment captat als peus de la Torre Eiffel. En ell, podem veure la parella posant per a una foto, moment en què Suso Álvarez decideix agenollar-se davant la seva nòvia.

Suso Álvarez i Marieta deixen sense paraules els seus seguidors de les xarxes socials

En un primer moment, tant els seguidors de Marieta com els de Suso Álvarez han quedat molt impactats amb aquesta estampa. No obstant això, segons després, les seves esperances s'han dissipat en adonar-se que tan sols es tractava d'una broma del col·laborador de televisió cap a la seva nòvia.

"He dit que sí! Ah... Que era broma. Bé, almenys l'amago ja l'ha fet", ha assegurat la creadora de contingut amb humor en la seva última publicació d'Instagram.

En més d'una ocasió, hem pogut sentir Marieta dir que la seva principal meta és casar-se amb el gran amor de la seva vida. Un somni que ha estat a punt de fer-se realitat.

No obstant això, lluny d'enfadar-se, no hi ha cap dubte que la creadora de continguts s'ha pres amb humor la jugada de Suso Álvarez. Una cosa que es pot apreciar en la publicació que ha compartit en el seu perfil d'aquesta xarxa social.

Com era d'esperar, aquesta divertida escena no ha passat desapercebuda entre els seguidors de Marieta. Tant és així que diversos d'ells han aprofitat l'ocasió per opinar al respecte.

"Suso, això no es fa. Has jugat amb els sentiments de totes les que estimem Marieta", ha assegurat entre rialles una internauta. "Suso, per Déu... El microinfart que ens ha donat", ha puntualitzat una altra usuària.