Ningú esperava l'últim que Pedro J. ha fet amb la seva exdona, Ágatha Ruiz de la Prada

Pedro J. Ramírez ha deixat a més d'un sense paraules amb l'últim que ha fet amb Ágatha Ruiz de la Prada amb la seva sonada polèmica. El periodista ha optat per guardar silenci davant la premsa quan li han preguntat si considera que la seva exdona és racista.

El passat dissabte, 18 de gener, Ágatha va acudir al plató de Fiesta per promocionar el seu últim llibre, Todo por un plan. No obstant això, el que més va cridar l'atenció de la seva intervenció va ser el desafortunat comentari que va fer sobre els gitanos.

L'exdona de Pedro J. Ramírez va assegurar que té pensat canviar el seu lloc de residència, però que per ara seguia vivint a casa seva “vella” i “desmantellada”. “Visc com les gitanes, no tinc de res, ni llums, ni cuina, ni lavabo, ni sofà”.

Un comentari que, com era d'esperar, va generar un gran enrenou a les xarxes socials. Tant és així que rostres tan coneguts com Lolita Flores o Bárbara Rey no van dubtar a carregar durament contra Ágatha Ruiz de la Prada.

Ara, i amb aquesta polèmica de plena actualitat, Pedro J. Ramírez ha reaparegut al Teatro Real de Madrid acompanyat per la seva dona, Cruz Sánchez de Lara. Moment que els mitjans de comunicació han aprofitat per preguntar-li per l'últim i sonat escàndol de la dissenyadora.

No obstant això, el periodista ha optat per guardar silenci al respecte, deixant clar que la seva intenció segueix sent no parlar d'Ágatha Ruiz de la Prada en públic.

Pedro J. sorprèn amb la inesperada reacció que ha tingut quan li han preguntat per Ágatha Ruiz de la Prada

Després de més de 30 anys junts, Pedro J. Ramírez i Ágatha Ruiz de la Prada van posar fi al seu matrimoni l'any 2016. Des de llavors, el periodista s'ha mantingut al marge de tots els temes relacionats amb la seva exdona.

Una decisió que aquest dimecres, 22 de gener, ha tornat a deixar al descobert. Tant és així que, quan un equip de reporters d'Europa Press li han preguntat si considera que la dissenyadora de moda és racista, el comunicador ha optat per guardar silenci.

Per contra, i per sorpresa de molts, Pedro J. Ramírez ha respost a aquesta i a altres compromeses preguntes sobre Ágatha Ruiz de la Prada amb les següents paraules:

“Realment estic molt preocupat per la situació parlamentària. Que avui no s'hagin pogut aprovar els decrets del Govern, col·loca el president Sánchez en una situació límit. O recompon la seva majoria o haurà de convocar eleccions”.