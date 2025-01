María del Monte posa contra les cordes a Ágatha Ruiz de la Prada: 'Aquesta senyora…'

María del Monte ha parlat al programa Y ahora Sonsoles sobre la recent polèmica que ha envoltat a Ágatha Ruiz de la Prada. La dissenyadora ha estat el centre de crítiques després d'un comentari desafortunat sobre l'ètnia gitana, que ha causat una profunda ofensa entre els seus integrants. María del Monte ha posat contra les cordes a Ágatha Ruiz de la Prada encara que també ha volgut aclarir que: "aquesta senyora ha demanat perdó".

"Jo crec que aquí es junta la fam amb les ganes de menjar. El comentari ha estat del més desagradable que he sentit mai", ha confessat María del Monte durant la seva intervenció. Les seves paraules han deixat clar el seu rebuig a les declaracions d'Ágatha, que han estat qualificades d'insensibles i ofensives.

Per a María del Monte, la gravetat de la situació no rau només en el comentari inicial, sinó també en els detalls addicionals que han sortit a la llum.

María del Monte posa contra les cordes a Ágatha Ruiz de la Prada a Y ahora Sonsoles

"L'ampliació de la informació és el que em sembla inacceptable. Dir coses com 'no tinc cuina, no tinc dutxa', això és de porc. Hi haurà gent que sigui neta o una porca", ha subratllat María del Monte amb to contundent.

En les seves declaracions, María del Monte ha mostrat una postura ferma però també empàtica cap a l'ètnia gitana. "La raça gitana està molt castigada, i això no es pot permetre. A mi és una raça que em dol", ha confessat amb evident emoció.

Les seves paraules han ressonat entre els espectadors, deixant clar la seva sensibilitat davant el tema. I és que María del Monte ha demostrat que les paraules d'Ágatha Ruiz de la Prada li han dolgut molt.

María del Monte aclareix que Ágatha Ruiz de la Prada ha demanat perdó

Tanmateix, després de posar contra les cordes a Ágatha Ruiz de la Prada, María ha decidit matisar les seves declaracions. Ha reconegut que la dissenyadora ha demanat disculpes públiques, un gest que considera necessari valorar. "Aquesta senyora ha demanat perdó, i quan es demana perdó cal saber perdonar", ha conclòs María del Monte.

L'al·legat de María ha generat un intens debat a les xarxes socials. Molts usuaris han aplaudit la seva valentia en abordar el tema amb franquesa. Altres, en canvi, han destacat la importància d'acceptar les disculpes quan s'ofereixen amb sinceritat.

La polèmica segueix viva, però les paraules de María del Monte han deixat una empremta profunda en l'opinió pública.