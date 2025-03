Polèmica a Espanya: La frase de la Sexta sobre les mans de Carles III

El rei Carles III ha tornat a protagonitzar una polèmica, aquesta vegada per un comentari que ha causat enrenou a Espanya. Durant la seva participació en una capacitació de reanimació cardiopulmonar (RCP), el monarca britànic va ser captat realitzant maniobres de reanimació a un ninot. El que va inspirar un comentari humorístic a La Roca, el programa de La Sexta.

L'humorista Nacho García no va dubtar a treure el seu característic sarcasme en comentar les imatges. Amb to divertit, García va fer broma sobre les grans mans de Carles III i com aquestes semblaven desproporcionades per a la tasca de reanimar un ninot.

Les mans de Carles III, protagonistes de la broma

La imatge de Carles III amb les mans grans i realitzant maniobres de reanimació es va convertir ràpidament en objecte de discussió. L'humorista va expressar: “És graciós de veure, com té les mans tan grans, és com veure a Mickey Mouse reanimant algú”. Provocant rialles i deixant clar que la seva crítica anava més enllà de l'acció mateixa.

Segons García, la seva actitud i mida de les mans feien l'efecte que, en lloc d'un monarca, es tractava d'un personatge de dibuixos animats com Mickey Mouse. "M'imagino el ninot, amb un cigarret en un bar, dient «jo era un ninot, i va arribar un dia Carles III… i aquí estic»". L'humorista va afegir tot això entre rialles.

La referència a Mickey Mouse no va passar desapercebuda i ràpidament es va convertir en un tema de conversa. A les xarxes socials i als mitjans de comunicació, va generar tant rialles com polèmica. La crítica ha estat vista com una forma d'ironitzar sobre l'estil de Carles III i la seva presència en actes públics de baix perfil.

L'humor sobre la reialesa i els seus límits

El monarca britànic ha estat objecte de comentaris en diverses ocasions, tant de la premsa com de programes de televisió. No obstant això, la manera en què es fa humor sobre figures tan destacades ha generat debat sobre els límits de la crítica. En aquest cas, el comentari de Nacho García, encara que la majoria ha pres l'assumpte amb humor.

La broma de García reflecteix l'estil desenfadat de La Roca i el seu enfocament d'abordar temes seriosos a través de la comèdia. Malgrat les crítiques que puguin sorgir, és evident que el programa continua sent un espai on els comentaris més irònics sobre figures públiques generen tant rialles com controvèrsies.

El pas de Carles III per la reanimació cardiopulmonar i la broma sobre les seves mans segur que quedarà en la memòria de molts. I, sobretot, per la inesperada polèmica desfermada.