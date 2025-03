Suso Álvarez i Marieta revolucionen tothom amb una bonica notícia: 'Molts fills'

No hi ha cap dubte de com d'enamorats estan Suso Álvarez i Marieta, prova d'això és la confessió que va fer la jove després d'alçar-se amb la victòria a GH Dúo. “M'he de casar i tenir molts fills”, va assegurar sense pensar-s'ho dues vegades.

Va ser fa just una setmana quan la influencer es va convertir en l'última guanyadora d'aquest conegut reality de Telecinco, victòria que li va permetre emportar-se a casa el tan anhelat maletí.

Dit premi ascendeix fins als 50.000 euros, però amb els impostos que cal pagar a Hisenda, finalment es queda en 31.500 euros. A aquests diners, Marieta ha de sumar-li el caixet setmanal que ha cobrat durant la seva estada a la casa de Guadalix de la Sierra.

Una quantitat que, segons la nòvia de Suso Álvarez, és més que suficient per fer realitat un dels seus majors somnis. Una cosa que va deixar al descobert el passat dijous, 6 de març, durant la final de GH Dúo.

Minuts després de convertir-se en l'última guanyadora del reality, Marieta no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de desvelar en què es gastaria el premi. Notícia que va aconseguir revolucionar el plató de televisió.

“Vull comprar-me una casa, que m'he de casar i tenir molts fills i invertir-ho bé”, va assegurar la nòvia de Suso Álvarez, desvelant així els seus plans de futur.

Suso Álvarez i Marieta revolucionen les xarxes amb una inesperada notícia

No obstant això, tot apunta que Marieta no només pensa gastar-se el premi en “casar-se” i “tenir molts fills” amb Suso Álvarez. I prova d'això és l'última publicació que el col·laborador de televisió ha compartit a les històries del seu perfil d'Instagram.

En ella, podem veure la parella de més somrient a l'interior d'un cotxe. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat el missatge que el televisiu ha escrit al costat d'aquesta instantània.

“Superfeliç. La meva dona m'ha regalat un viatge a Disney”, ha escrit Suso Álvarez, desvetllant el “regalet de cumple endarrerit” que li acaba de fer Marieta amb els diners que ha guanyat.

Com tots sabem, la parella no va poder celebrar l'aniversari de Suso, ja que va tenir lloc el passat 10 de febrer, mentre Marieta participava a GH Dúo 3. No obstant això, ara han pogut festejar-ho, i ella ha tingut aquest bonic gest amb l'amor de la seva vida.

No obstant això, tot apunta que viatjaran només a la ciutat de l'amor, una cosa que la pròpia influencer va deixar al descobert dins de la casa de Guadalix de la Sierra. “En deu dies tinc un viatge programat a París amb els meus nebots, m'amararé d'ells”, va assegurar la jove.