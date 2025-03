Revelen els pitjors rumors de Màxima d'Holanda, dona de Guillem: és molt trist

Els reis Guillem i Màxima dels Països Baixos han emprès un nou viatge d'Estat que els ha portat a Kenya. Convidats pel president del país, William Ruto, la parella reial va aterrar a l'aeroport principal de la ciutat ahir a la nit.

Aquest viatge marca una altra fita en l'agenda internacional dels monarques, que, al llarg dels anys, han aconseguit mantenir la seva relació personal i professional en un equilibri perfecte. Tal com s'ha confirmat, la visita es prolongarà fins al dijous 20 de març.

La preciosa història d'amor de Guillem i Màxima d'Holanda

La història d'amor entre Màxima i Guillem no és només un conte de fades modern, sinó també una narració plena de reptes i sacrificis. La seva unió, que va començar a Nova York i va culminar en un casament de somni el 2002, va estar marcada per un element crucial.

Per entendre la complexitat de la relació dels monarques, és necessari retrocedir al seu casament, un esdeveniment seguit per milions a tot el món. La parella es va conèixer el 1999, i després d'un romanç vertiginós, Guillem va demanar la mà de Màxima.

Un any després, el món era testimoni de l'anunci del seu compromís, i la família reial es va bolcar en els preparatius per a la cerimònia. No obstant això, hi havia una condició indispensable que la jove núvia havia de complir per aconseguir el seu somni de casar-se amb el príncep.

La condició que Màxima d'Holanda va haver d'acceptar per casar-se

El pare de Màxima, que va ser secretari en el govern de la dictadura argentina, va ser considerat una figura controvertida per la família reial neerlandesa. La seva vinculació amb el règim militar i el seu paper en un període fosc de la història d'Argentina van generar inquietud.

D'aquesta manera, la Casa Reial temia que la seva presència al casament pogués desfermar crítiques internes i internacionals. Malgrat el dolor que li va causar aquesta decisió, Màxima va acceptar les condicions: l'exclusió del seu pare, Jorge Zorreguieta, de la llista de convidats.

Mentre el món celebrava la unió dels joves prínceps, Màxima travessava un moment emocionalment complicat. La tristesa de no poder comptar amb el seu pare, una figura tan important en la seva vida, contrastava amb l'alegria de la cerimònia.

Avui en dia, la reina Màxima és una figura respectada i admirada pel seu carisma i proximitat amb el poble neerlandès. Malgrat les dificultats inicials, la seva capacitat per superar els obstacles i adaptar-se a la vida reial li ha valgut l'afecte de tothom.