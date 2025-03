Increïble el que Suso Álvarez ha fet amb Marieta en saber que ha guanyat 'GH Dúo'

Marieta es va proclamar ahir a la nit guanyadora de GH Dúo i va rebre per part del programa l'ansiada maleta amb 50.000 euros. L'increïble de la nit va ser el que Suso Álvarez va fer amb la seva noia en saber que havia guanyat: confessar-li que està orgullós d'ella. Un micro obert va ser el testimoni de les primeres paraules que Suso li va dir a Marieta només veure-la.

Durant tot el concurs, Álvarez ha destacat per ser un dels defensors més acèrrims de la valenciana. A més, sempre ha defensat la seva trajectòria en el reality confessant com de bé ho estava fent. Ahir a la nit, una de les primeres coses que va fer va ser traslladar-li a Marieta la seva admiració i orgull pel seu pas per Guadalix.

Suso Álvarez sorprèn en el seu retrobament amb Marieta

Suso Álvarez i Marieta per fi s'han tornat a retrobar després de diversos mesos separats. Al poc d'iniciar la seva relació, la valenciana va acceptar participar en GH Dúo no sense alguns dubtes sobre la seva decisió. Els primers dies van estar marcats per la nostàlgia i per la incertesa sobre com Suso l'estaria veient des de fora.

Tanmateix, en la gran final que es va celebrar ahir, dimarts 4 de març, el col·laborador va dissipar els dubtes sobre la seva relació amb la valenciana. Només veure-la entrar al plató, el que va fer Suso va ser sortir al seu encontre i confessar-li com d'orgullós estava d'ella. “T'estimo vida meva, estic molt orgullós de tu, has fet un concurs increïble, gaudeix”, li va xiuxiuejar sense que ningú al plató escoltés.

Va ser un micro obert el que va captar aquestes paraules de Suso a Marieta com a mostra de la seva admiració durant aquests mesos de concurs. Álvarez sap que no ha estat fàcil per a ella estar separats i que l'estada a Guadalix és complicada. No en va, ell mateix es va donar a conèixer després de participar en l'edició d'anònims el 2015.

Una de les coses que va voler transmetre-li a Marieta és que gaudís de la nit i, sobretot, del seu moment. La valenciana era la gran protagonista i Álvarez no va voler interposar-se en la seva victòria. Encara que sí va participar d'ella abraçant-la i unint-se a la celebració amb els amics i familiars de la guanyadora.

La confessió de Suso Álvarez sobre Marieta

Ahir a la nit, abans de conèixer que Marieta es convertiria en la guanyadora de GH Dúo, els nervis es van apoderar de Suso. Ha estat molt de temps separats i hi havia moltes ganes de tornar a retrobar-se.

Per això, minuts abans que la valenciana entrés al plató, Álvarez va confessar l'opinió que tenia sobre el concurs de la seva noia. “Estic molt feliç, em sento molt orgullós del concurs que ha fet”, va assenyalar. I així li ho va fer saber a Marieta només tenir-la de nou entre els seus braços.

A més, el col·laborador va reconèixer que estar distanciats no ha estat gens fàcil, sobretot pel poc temps que portaven junts. “Tinc moltes ganes de veure-la, són mesos sense contacte, acabàvem de començar la relació i que de sobte es talli així”, va desvelar.

Molts pensaven que Álvarez entraria a la casa de Guadalix durant el reality per donar ànims a Marieta. No va ser així, i l'audiència va haver d'esperar a la final per presenciar la trobada de la parella.

Una trobada carregada de romanticisme on Suso va emocionar la seva nòvia declarant el seu amor per ella. “Carinyo, t'estimo, vida meva, Marieta, t'estimo”, repetia deixant clar que els seus sentiments per ella no havien canviat en aquest temps separats. La guanyadora, per la seva banda, no podia contenir les llàgrimes, emocionada davant aquest afectuós retrobament amb Álvarez.