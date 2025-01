Ningú esperava el succeït amb la mainadera que ha contractat Kate Middleton a Londres

Kate Middleton ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades després de l'últim que ha succeït al voltant de la mainadera que ha contractat a Londres. I és que, tal com acaba de transcendir, hi ha una norma que aquesta no pot saltar-se sota cap concepte.

No hi ha cap dubte que aquest últim any ha estat especialment dur per a la Família Reial britànica, en especial, per a Kate i Guillem. I no només per la malaltia de Carles III.

A més, el matrimoni ha hagut de lidiar amb el càncer de Kate Middleton, amb els seus rols com a hereus al tron i amb la criança d'els seus fills, George, Charlotte i Louis.

Per sort, els prínceps de Gal·les han comptat durant tot aquest temps amb l'ajuda de María Teresa Turrión Borrallo, la mainadera espanyola que treballa amb ells des de fa 11 anys. Tant és així que, avui dia, aquesta dona juga un paper fonamental en les seves vides.

Tal com s'ha confirmat, María Teresa s'ha convertit, no només en una més de la família, sinó també en una peça clau en la vida dels joves prínceps.

Segons apunta la premsa britànica, María Teresa Turrión Borrallo s'encarrega dia a dia dels fills de Kate Middleton. Una total dedicació que li ha valgut un sou de 140.000 euros anuals. No obstant això, la seva feina no és gens fàcil, ja que hi ha una sèrie de normes que ha de seguir rigorosament.

Però n'hi ha una en especial que no pot saltar-se per cap motiu. Segons ha transcendit, hi ha un terme específic que María Teresa no pot utilitzar davant dels nens.

Surten a la llum unes informacions inesperades sobre la mainadera que ha contractat Kate Middleton a Londres

María Teresa Turrión Borrallo, mainadera de Kate Middleton, va estudiar a Norland College de Bath, un prestigiós col·legi d'Anglaterra dedicat a formar les mainaderes de l'alta societat. No obstant això, aquest centre no només forma les 'nannies' en tasques tradicionals.

El seu enfocament també inclou psicologia infantil, desenvolupament primerenc i tècniques de seguretat avançades. Entre els seus ensenyaments destaca una regla que l'espanyola i les seves companyes han de seguir estrictament: no usar la paraula "children" (nens) davant dels petits.

Aquesta norma té un propòsit profund. Aquest centre d'estudis sosté que el terme "children" sona distant i formal. En el seu lloc, suggereixen usar paraules més properes com "kids" o referir-se als nens pel seu nom.

Aquesta tècnica, segons ells, reforça un ambient càlid i personal entre les mainaderes i els petits, essencial en la criança dels futurs monarques. En evitar la paraula "children", es fomenta el desenvolupament emocional i l'autoestima dels nens.

Tant és així que, cadascun és tractat com un individu únic, no com a part d'un grup. Aquest enfocament és crucial per als hereus al tron britànic. D'aquesta manera, María Teresa Turrión també s'assegura que els petits mantinguin una disciplina impecable.

"Els menors segueixen un conjunt de regles molt més estrictes que la majoria dels nens, sota l'atenta mirada de la seva mainadera. S'assegura que es mantingui la disciplina i l'estructura a la Casa Reial", desvela Louise Heren, experta en Norland i autora de Nanny in a Book, a The Mirror.

"María és conscient que, quan baixen dels avions, agafen la mà dels seus pares, somriuen i saluden la multitud, no pot haver-hi plors ni rebequeries", va afegir a continuació.

A més, aquesta experta assegura que "no té per què ser estricte". "El fet que les mainaderes de Norland portin l'uniforme marró i semblin bastant antiquades no significa que el seu missatge sigui antiquat".