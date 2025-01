El príncep Guillem pren una decisió amb Kate Middleton després d'uns mesos molt durs

El príncep Guillem ha pres una decisió amb Kate Middleton: emportar-se-la de viatge a Àfrica. Després d'uns mesos molt durs per al matrimoni, però especialment per a la Princesa de Gal·les, el seu marit vol sorprendre-la. Per això està organitzant un viatge romàntic per celebrar no només que ha superat la seva malaltia, també el seu 14è aniversari de casament.

Mitjans britànics s'han fet ressò d'aquesta notícia i desvelen detalls sobre la que serà l'escapada més especial per a la parella. Àfrica té una vinculació única per a Kate i Guillem i no podia faltar en aquest moment especial i emotiu per a ells.

La determinació del príncep Guillem amb Kate Middleton

El príncep Guillem i Kate Middleton deixen enrere un 2024 molt dur i complicat. Es compleix un any des que la princesa va ser diagnosticada de càncer, que, afortunadament, ha superat. No han estat uns mesos fàcils i l'angoixa i preocupació han estat una constant en les seves vides.

Per això, el príncep Guillem ha pres una decisió amb Kate: anar-se'n amb ella a Àfrica. Així ho desvetllen mitjans britànics revelant el romàntic destí que ha triat l'hereu per sorprendre la seva dona. Tal com apunten, Guillem ha estat l'encarregat d'organitzar-ho tot comptant amb l'ajuda d'un bon amic.

El destí no ha estat escollit a l'atzar, ja que Àfrica és un dels continents més especials per al matrimoni. “El príncep ha demanat a un amic molt proper que l'ajudi a organitzar una escapada molt especial i privada”, expliquen. “Àfrica i les reserves salvatges són molt especials per als dos”, assenyalen sobre el motiu que l'ha portat a triar aquest destí.

The Sun apunta que aquesta escapada la realitzaran en solitari sense la companyia dels seus fills. Es tracta d'un pla romàntic, només per a ells amb el qual poder deixar enrere un dels seus pitjors anys. Gent propera a Guillem el descriuen com “molt romàntic”, per la qual cosa no faltarà cap detall en la seva aventura africana.

De la mateixa manera, sostenen que Kate gaudeix molt de la companyia del seu marit i “valora el temps que passen sols”. Per la qual cosa, sens dubte, aquest regal farà les delícies de Middleton i es convertirà en una nova lluna de mel per a ambdós.

El príncep Guillem i Kate Middleton s'escapen a Àfrica

Àfrica no només té connotacions especials per al príncep Guillem i Kate. Per al fill de Carles III, la seva passió per Kenya li ve de la seva mare, Lady Di, qui sentia adoració per les seves muntanyes i quietud. També va ser allà on la seva àvia, Isabel II, es va assabentar del seu ascens al tron després de morir el seu pare el 1952.

Seguint la tradició, les muntanyes de Kenya van ser testimonis privilegiats de la romàntica petició de mà de Guillem a Kate. D'aquell dia han passat 15 anys i 14 des que van passar oficialment per l'altar.

És per això que, com a regal d'aniversari, Guillem ha escollit Àfrica com el seu pròxim destí per celebrar amb la seva dona. El simbolisme resulta evident ja que, després d'haver superat el seu pitjor any, aquesta escapada servirà com una segona boda. Un nou inici i un renaixement com a matrimoni més unit que mai.

Els Prínceps de Gal·les van haver de fer front a una de les pitjors proves que els va posar davant la vida. Un revés inesperat que els va fer ser conscients de la volatilitat de la vida i de la necessitat d'aprofitar cada moment.

D'aquí que ara que Kate ha acabat la quimioteràpia i es troba bé, és el moment de gaudir d'aquesta segona oportunitat. I què millor que tornar al lloc on van segellar el seu amor i van començar una vida en comú.