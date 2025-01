El príncep Guillem i Kate Middleton afronten el seu pitjor moment: ‘No tinc…’

Els nens ja han rebut la visita dels Reis Mags. No obstant això, i encara que es tracta d'un dia carregat d'il·lusió, el príncep Guillem i Kate Middleton han reviscut el seu pitjor moment. I és que, segons ha transcendit, el futur monarca no sap fer regals: "No tinc idea de per què vaig pensar que seria una bona idea".

Kate ha patit aquest problema en primera persona, ja que, al principi de la seva relació, va rebre un obsequi per part del seu marit que no va ser del tot del seu grat. Ella esperava rebre un present amb un cert grau de romanticisme, però res més lluny de la realitat.

Una divertida història que Kate Middleton s'ha encarregat que el seu marit la tingui molt present en dates tan assenyalades com el Dia dels Reis Mags. Tant és així que, durant la seva última entrevista per a BBC Radio Five Live, el fill de Lady Di va compartir aquesta anècdota amb tots els seus oients.

Fent gala del seu sentit de l'humor, el futur rei britànic ha deixat al descobert el que possiblement serà el major "desencert" que ha tingut amb la seva dona. "Un dia, li vaig comprar a Kate un parell de prismàtics. Ella no m'ha deixat oblidar-ho mai", va assegurar el príncep de Gal·les, entre rialles.

El príncep Guillem i Kate Middleton reviuen el seu pitjor moment amb la visita dels Reis Mags

No obstant això, per conèixer tots els detalls d'aquesta història, hem de retrocedir en el temps fins als inicis de la relació del príncep Guillem i Kate Middleton. Una història d'amor que es va gestar dins de les quatre parets de la Universitat de St. Andrews (Escòcia).

Va ser precisament allà quan el fill de Lady Di i Carles III li va fer a la seva dona un dels seus primers regals. Però lluny d'escollir una joia o una romàntica poesia, el futur rei britànic es va decantar per uns pràctics prismàtics.

"Honestament, no tinc idea de per què vaig pensar que seria una bona idea. Simplement, en aquell moment, em va semblar una cosa encertada", ha assegurat el príncep Guillem durant la seva entrevista.

Com era d'esperar, aquest detall tan poc romàntic va deixar veritablement sorpresa la princesa de Gal·les. No obstant això, i malgrat que mai ha transcendit quina va ser la seva reacció, el cert és que és una història que ha quedat gravada per sempre en la seva memòria.

A més, s'ha convertit en una de les bromes i anècdotes més recurrents dins del matrimoni format pel príncep Guillem i Kate Middleton.

Avui dia, i malgrat aquest episodi, els futurs reis britànics s'han convertit en un dels pilars fonamentals de la Família Reial britànica. Una cosa que, durant tot aquest any, han deixat al descobert en més d'una ocasió.

D'altra banda, i arran de la malaltia de Kate Middleton, el príncep Guillem ha demostrat amb escreix que el seu matrimoni continua sent igual de sòlid que el primer dia.