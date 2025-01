La ferma decisió de Kate Middleton després del que ha passat amb el príncep George

El major dels fills dels prínceps Kate Middleton i Guillermo es convertirà en un futur en monarca del Regne Unit. El nen, segon en la línia de successió al tron darrere del seu pare, va veure com aquest va condicionar, des del seu naixement, la seva educació. No obstant això, els seus pares, encara que són conscients del que això suposa, han decidit que els seus fills creixin vivint experiències properes a la realitat.

Prova d'això és el fet que el 2022 el matrimoni abandonés la seva residència del palau de Kensington per mudar-se a l'Adelaide Cottage. Una residència de quatre habitacions ubicada als terrenys del Castell de Windsor amb la qual buscaven més privacitat. També van trobar un ambient més senzill i allunyat de la presència de personal domèstic.

El que Guillermo i Kate Middleton han aconseguit amb aquesta decisió és que els seus nens visquin una infància més connectada amb la realitat. Un enfocament que res té a veure amb el que acostuma a fer la reialesa britànica i que ajudarà que el príncep George creixi amb un sentit de responsabilitat equilibrat.

Guillermo d'Anglaterra i la seva dona no volen que l'hereu creixi al marge de la realitat

Kate i Guillermo, a més, volen mantenir en George, almenys fins que sigui més adult i en la mesura del possible, lluny dels compromisos oficials. Criar-lo amb naturalitat i introduir-lo a poc a poc en el seu paper.

Els prínceps de Gal·les van decidir en el seu moment que els seus fills George, Charlotte i Louis tinguessin una educació el més normal possible i que no haguessin de carregar amb el seu destí.

Un comitè de polítics, cortesans i assessors va decidir l'educació que havia de rebre Carles III. Quin servei hauria de prestar a les forces armades i quins llocs hauria de visitar a la Commonwealth. No obstant això, segons va explicar l'expert real Phil Dampier a The Sun, res d'això succeirà ara amb el que està cridat a prendre el tron britànic en uns anys.

El príncep George viu actualment en un ambient més proper a la realitat

L'expert esmentat, a més, considera que el fill de Lady Di i la seva esposa no obligaran el futur rei a ingressar a les forces armades. És possible que li atorguin les eines necessàries per donar forma al seu propi futur en lloc d'empènyer-lo a assumir obligacions.

La decisió dels prínceps mostra el seu ferm desig que els seus fills no perdin el contacte amb la vida real. Una qualitat que augura bons resultats per a la monarquia britànica en el futur.

Guillermo i Kate han optat per una infància més “normal” per als seus fills. Un fet que redefineix les tradicions reials i que reflecteix la seva visió moderna de la família i el seu compromís amb el benestar emocional dels futurs representants de la corona.