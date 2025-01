Confirmada la gran notícia sobre Carles III i Kate Middleton: ningú ho esperava

Es confirma una gran notícia sobre Carles III i Kate Middleton: el monarca ha confiat a la seva nora un paper fonamental dins de la institució. A partir d'ara, Middleton liderarà el Royal Warrant, una marca que reconeix persones o empreses clau per a la Casa Reial britànica. Ningú s'esperava aquesta última hora, ja que, fins al moment, mai una princesa havia ostentat aquesta responsabilitat.

Carles III ha decidit saltar-se la tradició i fer que Kate, ja restablerta del seu càncer, sigui qui abanderi aquesta distinció. La notícia ocupa avui la primera plana de tots els mitjans, sent la revista The Times la primera a publicar-la.

Carles III dona una gran notícia sobre Kate Middleton

Carles III i Kate Middleton copen avui la portada de gran part dels mitjans anglesos. Anglaterra es despertava aquest matí amb una última hora que ha suposat un gran canvi dins de la institució.

La revista The Times ha confirmat la important notícia sobre el monarca anglès i l'esposa del príncep Guillem: Kate ara ostentarà un nou poder. Concretament, Middleton liderarà el Royal Warrant, conegut també com a mandat reial. Es tracta d'un reconeixement que la Casa Reial britànica atorga a aquelles persones o empreses fonamentals en la provisió de béns per a la reialesa.

Ningú s'esperava aquest nomenament, perquè, fins a la data, cap princesa havia ostentat aquest càrrec. Amb aquesta decisió, Carles trenca amb la tradició alhora que demostra la gran confiança que té sobre Kate Middleton.

A partir d'aquest 2025 i fins que sigui renovat d'aquí a cinc anys, serà l'esposa de Guillem qui lideri els Royal Warrant. Sobre ella recaurà ara la responsabilitat de reconèixer quines marques i empreses compleixen amb els alts estàndards requerits per Casa Reial.

Estàndards entre els quals es troba no només l'alta qualitat dels seus productes, sinó un compromís mediambiental i sostenible. Dues característiques amb les quals Kate se sent molt identificada, ja que ha donat clares mostres de la seva implicació amb el medi ambient.

Firmes com Burberry o Moët & Chandon, figuren en la llarga llista de 800 empreses que han aconseguit aquest reconeixement. Encara que la gran majoria són empreses angleses, els Royal Warrant també poden recaure en firmes internacionals com la marca francesa de xampany.

Carles III mostra la seva plena confiança sobre Kate Middleton

Molts han vist en aquest nou nomenament de Kate Middleton per part de Carles III un acte de confiança del monarca anglès. La Princesa de Gal·les ha demostrat una clara implicació en totes les seves responsabilitats dins de la institució, sent una correcta hereva al tron.

Mai ha protagonitzat un escàndol i la seva recent lluita i victòria contra el càncer ha calat entre la ciutadania britànica. No obstant això, per a altres, en la decisió de Carles veuen una intenció de delegar càrrecs en els seus successors davant l'evolució de la seva malaltia.

Està preparant el monarca anglès a la seva família davant la seva possible absència en el tron?. Sigui com sigui, el que resulta evident és que, d'un quant temps ençà, Kate està guanyant protagonisme. També ho va fer Guillem, quan va prendre les regnes de la corona davant el diagnòstic del seu pare.

L'evolució de Carles continua sent lenta i, encara que en les seves últimes aparicions se l'ha vist molt restablert, segueix en tractament. Per la qual cosa la malaltia no ha remès, com sí ha fet en Middleton.

L'últim gest de Carles III no només ve a confirmar que Kate es troba bé, sinó que té forces per encarar nous reptes institucionals. Una gran notícia que se suma al seu nou càrrec en el Royal Warrant que molt aviat posarà en marxa.