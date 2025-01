Gir de 180° a la vida d'Ana Duato per la gran notícia sobre Miguel Bernardeau

La vida d'Ana Duato ha fet un gir radical després de confirmar-se l'última hora del seu fill, Miguel Bernardeu: ha tornat amb Aitana. La parella s'ha donat una segona oportunitat després de trencar la seva relació el 2022. Unes imatges d'ells dos junts han confirmat la notícia i aquest canvi en la vida de l'actriu de Cuéntame.

Pendent encara de la seva situació legal, Duato ha rebut amb alegria el retorn de la catalana a la vida del seu fill. Ambdues van coincidir a València, després d'acudir com a voluntàries per als afectats per la DANA. Allà, Aitana i Bernardeu es van tornar a veure i sembla que va ser l'escenari propici perquè l'amor entre ells es revifés.

Canvi radical en la vida d'Ana Duato després de l'última hora de Miguel Bernardeu

Manuel Bernardeu, primogènit de la coneguda actriu Ana Duato, copa avui la portada d'una coneguda revista. L'actor ha recuperat de nou el somriure i la confiança en l'amor després de confirmar-se que ha iniciat una relació sentimental.

La vida de l'actriu ha fet un gir de 180 graus després de confirmar-se l'última hora de Miguel: ha tornat amb Aitana. La cantant i l'actor van trencar la seva relació el 2022 després de quatre anys junts. Va ser la relació amorosa més consolidada de la catalana, amb un final que ningú s'esperava després d'haver gravat junts la pel·lícula La última.

En l'estrena del film van posar junts, però la ruptura s'havia produït dies abans, per la qual cosa va ser un moment delicat per a ambdós. Ara, han decidit donar-se una segona oportunitat, com així confirma la revista Semana.

Aitana i el fill d'Ana Duato van ser fotografiats sortint de casa de l'actor després de passar la nit junts. Igual d'units van abandonar l'habitatge en el mateix cotxe, propietat de Bernardeu. No obstant això, aquesta no és la primera vegada que es veu l'artista i en Miguel en el mateix lloc.

El passat mes de novembre van coincidir a València com a voluntaris per ajudar les víctimes de la DANA. Els qui van ser testimonis d'aquella trobada, asseguren que hi havia una gran complicitat entre ells i que no van deixar de dedicar-se mirades. El record del seu sòlid romanç del passat es va fer més fort i ara han decidit tornar a intentar-ho de nou.

Ana Duato opina sobre la nova vida de Miguel Bernardeu

Mentre Ana Duato continua a l'espera de la resolució final de la seva situació legal amb Hisenda, Miguel ha refet la seva vida. Aitana ha tornat a les seves vides i qui coneix l'Ana afirma que per a ella ha estat una gran notícia.

“Ana adora l'Aitana”, va assegurar el periodista Pedro Jota després que ambdues coincidissin a València. Ella també va participar en les jornades solidàries organitzades pel xef José Andrés i allà es va retrobar amb la que havia estat la seva nora. “Se'ls va veure junts i còmodes, semblaven molt propers, com si no hagués passat el temps”, expliquen els qui van presenciar el retrobament.

Les imatges d'aquell moment confirmen la bona relació que encara mantenen, record del temps passat juntes. A més, la catalana és amiga de María, germana de Miguel, i l'altra filla que Ana Duato va tenir amb el seu marit, el productor de televisió.

Per tant, el contacte entre Ana i l'artista no es va trencar del tot quan aquesta i Bernardeu van decidir separar-se el 2022. Ara, Aitana ha tornat a la vida de l'actriu de Cuéntame per fer-li un nou gir enmig de la seva situació personal.

Una boníssima notícia amb la qual encarar els primers dies del 2025 i que no haurà deixat indiferent a ningú.