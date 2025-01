La gran reacció d'Ana Rosa Quintana a la confessió d'Elisa Mouliaá a 'TardeAR'

Elisa Mouliaá s'ha assegut aquest dilluns al plató de TardeAR per enfrontar-se a un moment crucial en la seva vida. Elisa Mouliaá ha assistit al programa presentat per Ana Rosa Quintana per veure, per primera vegada, les declaracions d'Íñigo Errejón en relació al judici per assetjament sexual que tots dos enfronten. La seva aparició ha estat carregada de tensió i emocions trobades.

“Els fets són els que són, la història és diferent, però el rerefons és el mateix: no hi va haver consentiment. És el que es deixa clar en ambdues històries”, ha confessat Elisa Mouliaá amb determinació. Les seves paraules han ressonat amb força al plató, marcant el to de la conversa.

L'actriu també ha volgut matisar la versió oferta per Errejón. “Ell diu que em va agafar de la mà i vam marxar junts, quan en realitat em va fer una estrebada”, ha afirmat Elisa amb fermesa. A més, ha admès que el seu estat en aquell moment va afectar el seu record dels fets: “Tinc algunes llacunes, anava bastant ebria”, ha reconegut amb sinceritat.

La reacció d'Ana Rosa Quintana a la confessió d'Elisa Mouliaá a TardeAR

La reacció d'Ana Rosa Quintana no s'ha fet esperar, ha mostrat el seu suport inequívoc a Elisa durant tot el programa. “Això no importa, Errejón és un dels exponents de la llei del només sí és sí, i si no hi va haver consentiment és agressió”, ha manifestat amb contundència. La seva postura ha estat clara i directa, cosa que ha generat un gran impacte entre els espectadors.

En un moment clau del programa, Elisa ha tornat a parlar després d'escoltar més declaracions d'Íñigo en directe. "És al·lucinant que negui certes coses que passen", ha confessat Mouliaá.

"Jo només he de demostrar amb proves que no hi va haver consentiment", ha explicat. Les seves paraules han deixat palès la dificultat i el dolor del procés que està vivint.

Ana Rosa Quintana defensa Elisa Mouliaá en directe

Ana Rosa Quintana, per la seva banda, ha respost amb empatia i realisme. “Això és molt complicat”, ha dit, reflectint el desafiament al qual s'enfronta Elisa en la seva recerca de justícia. La presentadora ha mantingut un to ferm i solidari al llarg de tota l'emissió, guanyant-se el respecte i l'agraïment de la jove.

Per culminar el programa, Ana Rosa ha llançat una declaració que ha deixat a tothom bocabadat. “Hi ha un motiu pel qual ha deixat el seu lloc de treball i per què tothom li ha donat l'esquena”, ha dit Ana Rosa Quintana en veu alta. Les seves paraules han estat interpretades com una crida a la reflexió i a la necessitat d'un canvi social profund.

La intervenció d'Ana Rosa Quintana ha estat, sens dubte, una mostra de suport incondicional a Elisa Mouliaá en un moment tan difícil. La seva gran reacció ha posat el focus en la importància d'escoltar i creure les víctimes, deixant un missatge contundent per a l'audiència i per a la societat en general.