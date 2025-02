Juan y Medio fa saltar les alarmes amb l'últim que ha explicat sobre Felip VI

Juan y Medio va analitzar al seu programa de Canal Sur, La Tarde aquí y ahora, el petó entre Felip VI i la infanta Cristina. El que la premsa ha tractat com una cosa excepcional, el presentador ha utilitzat l'humor per ressaltar els detalls d'aquesta trobada. El comentari de Juan y Medio que va fer saltar les alarmes sobre Felip VI és que aquest “porta perruca”.

Per justificar-se, el presentador va assegurar que la informació li arribava d'algú de sobres conegut per tothom: Manolo Escobar. “El seu pare, també la portava, m'ho va dir Manolo Escobar”, va assenyalar amb el seu especial to d'humor. El seu comentari no ha passat desapercebut i ha generat un gran enrenou mediàtic.

El comentari de Juan y Medio sobre Felip VI que ningú s'esperava

Felip VI va acaparar l'interès mediàtic després de protagonitzar un afectuós petó amb la infanta Cristina a la missa funeral de Fernando de Borbón i Medina. Per primera vegada en mesos, ambdós germans demostraven de manera pública la bona relació que han reprès des del divorci de Cristina. Juan y Medio va abordar aquest tema al seu programa de Canal Sur fent un comentari que va cridar poderosament l'atenció.

Concretament, el que va dir Juan y Medio sobre Felip VI és que aquest porta una pròtesi capil·lar. El presentador, conegut pel seu to mordaç, va opinar sobre la portada de la revista Semana, on es recollia el moment de Felip i Cristina. Només veure la foto del rei, Juan y Medio va deixar anar un comentari del tot inesperat.

“Porta perruca!”, va exclamar el comunicador sobre la cabellera del marit de Letícia. Tal com va afegir després, aquesta informació li arribava d'un dels cantants més representatius d'Espanya. “M'ho va dir Manolo Escobar”, va explicar Juan y Medio.

Segons ell, Felip no és l'únic de la Família Reial que hauria hagut de recórrer a una perruca per ocultar la seva suposada calvície. “El seu pare també la portava, l'ha tingut tota la vida”, va afegir sobre l'emèrit. “A més, jo crec que la porta a rosca”, va afegir per a major sorpresa dels presents.

Juan y Medio analitza la darrera imatge de Felip VI

El cert és que, veient la foto publicada de Felip VI, s'aprecia un canvi evident de tonalitat en el seu cuir cabellut. La imatge està presa d'esquena, i en ella s'aprecia com la zona de dalt és més fosca que la de més avall.

Aquest canvi de tonalitat és el que va fer saltar les alarmes de Juan y Medio i afirmar que oculta la seva calvície amb una pròtesi capil·lar. Els presents a la taula de La Tarde aquí y ahora ho van negar, però ell es va mantenir ferm en la seva opinió.

Una opinió que tractava de reafirmar fent al·lusió a com d'hereditària resulta l'alopècia. Si era certa la informació de Manolo Escobar que l'emèrit ocultava la seva calvície, per al comunicador és possible que Felip faci el mateix.

Mirant enrere al passat de Felip VI, sí que s'aprecia una pèrdua evident de cabells. Sobretot, a la zona de les entrades, la manca de cabells de les quals ha anat augmentant amb el pas dels anys, una cosa totalment natural als seus 57 anys.

No obstant això, d'aquí a portar perruca és una cosa totalment diferent. Més aviat, respon a l'humor i el to jocós de Juan y Medio que a un problema evident de Felip VI.

De fet, alguns mitjans internacionals han destacat l'atractiu que presenta Felip, qualificant-lo com el membre de la reialesa més atractiu. No en va, la revista The Times el va anomenar com “el fabulós” i “el rei de l'estil”, per la seva elegància i el seu gran port.