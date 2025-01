Shock a '¡De Viernes!' després de la confessió d'Elisa Mouliaá: 'Això m'ha portat…'

El plató de ¡De Viernes! va viure ahir una de les seves tardes més intenses. Elisa Mouliaá, actriu i presentadora, es va asseure davant les càmeres només 24 hores després d'haver declarat davant el jutge. La seva compareixença judicial va marcar un abans i un després en la seva vida, i ahir va decidir compartir-ho amb el públic en una entrevista que ningú oblidarà.

Elisa, amb una expressió barreja de fortalesa i vulnerabilitat, va començar relatant el motiu de la seva declaració judicial. Fa mesos va interposar una denúncia contra el diputat Íñigo Errejón per una presumpta agressió sexual. Aquest fet, que va commocionar tant el seu entorn personal com el mediàtic, ha mantingut l'actriu sota una enorme pressió.

La jove va admetre que durant mesos es va sentir atrapada entre la por i la incertesa. L'actriu en un principi no va voler fer res d'aquest tema públic perquè no es veiés afectada la seva carrera artística.

Elisa Mouliaá es va obrir a ¡De Viernes!

Errejón, per la seva banda, va negar les acusacions, en la seva declaració va assegurar que tot va ocórrer sota el consentiment de les dues parts. Va afirmar, a més, que té testimonis que poden corroborar la seva versió. No obstant això, Elisa no va dubtar a rebatre aquestes paraules en directe.

Amb determinació, Elisa va arremetre contra el discurs del diputat: "Ell només parla de la seva hipocresia," va declarar. "Durant anys, es va vanagloriar de ser un defensor del feminisme. Però ara desacredita el meu testimoni dient que és una denúncia falsa, quan hi ha proves, testimonis i molt més."

Elisa va ser contundent en rebutjar les insinuacions que busca notorietat. "Aprofitar-me de què? Si l'únic que m'ha portat això són problemes," va afirmar entre llàgrimes. La seva sinceritat va deixar sense paraules al públic i al panell de col·laboradors del programa.

Shock a ¡De Viernes! després del testimoni d'Elisa Mouliaá

La jove també va compartir com ha viscut els últims mesos. Elisa va agrair a aquells que li han mostrat suport durant aquest temps. No obstant això, també va reconèixer que les seqüeles d'aquesta experiència l'acompanyaran per molt de temps.

Les declaracions d'Elisa van desfermar una onada de reaccions a les xarxes socials i al mateix plató, on molts van quedar en shock. Mentre alguns aplaudeixen la seva valentia, altres mantenen posicions crítiques o escèptiques.

¡De Viernes! va viure una nit increïble gràcies al testimoni d'Elisa Mouliaá. Les paraules d'Elisa són un recordatori que la lluita per la igualtat i el respecte continua.

Una nit que, sens dubte, quedarà gravada en la memòria de qui ho va veure. Elisa Mouliaá va demostrar, una vegada més, que la veritat sempre mereix ser contada, encara que el preu sigui alt.