Ningú esperava el que Belén Esteban ha destapat sobre Raquel Bollo en ple directe

Belén Esteban s'ha pronunciat sobre les recents declaracions que Raquel Bollo ha fet a televisió sobre Anabel Pantoja. La col·laboradora de Ni que fuéramos deixava a la vista la seva indignació amb l'actitud de la dissenyadora andalusa. Belén, sense voler donar més explicacions, demostrava el seu enuig amb Bollo, qui ha assegurat que Anabel està veient afectada en la seva faceta com a influencer els últims esdeveniments.

Esteban es mostrava sorpresa amb el fet que la mare d'Alma Bollo i Manuel Cortés hagués aportat aquesta informació sobre Anabel Pantoja. "Ella no ha de dir res", sentenciava Belén.

Raquel Bollo va fitxar fa uns dies com a tertuliana de TardeAR. La que va ser dona de Chiquetete, cosí d'Isabel Pantoja, portava informació de primera mà sobre la neboda de la 'tonadillera'.

Segons ella, la investigació oberta al voltant d'Anabel i la seva parella per presumptes maltractaments a la seva filla estaria afectant de manera negativa la seva imatge publicitària a les xarxes.

Belén Esteban revela la raó per la qual està molesta amb Raquel Bollo

"No és que es retirin", va començar dient la sevillana sobre les marques amb les quals Anabel treballa. "Normalment, té més campanyes publicitàries de temps. El que han fet algunes és paralitzar", va assegurar la col·laboradora de Telecinco.

Unes declaracions amb les quals Bollo deixava clar que les firmes amb les quals col·labora la neboda d'Isabel Pantoja han decidit detenir la seva activitat amb ella, almenys per ara.

Si bé la dissenyadora deixava clar que Anabel continua tenint "molt bona relació" amb les marques, la veritat és que aquesta informació no hauria agradat a la protagonista. Tampoc a Belén Esteban, qui, després de ser preguntada per María Patiño, preferia no donar més informació sobre el tema.

La de Paracuellos insistia que ella ha guardat silenci i donava a entendre que Raquel Bollo hauria d'haver fet el mateix.

Les paraules de Raquel Bollo a TardeAR feien saltar novament els rumors sobre si ella podria ser el talp que està traint Anabel Pantoja. Kiko Hernández, company de Belén Esteban a Ni que fuéramos, no va dubtar a apuntar cap a ella directament.

Raquel Bollo ha traït Anabel Pantoja amb les seves últimes declaracions

"Aquesta senyora amb tal d'omplir la butxaca és capaç de vendre tots els seus amics. Eren íntimes, però ara s'ha anat de la llengua", va sentenciar el madrileny. Hernández va voler deixar clar que no comprenia l'actitud de qui va ser concursant de Supervivientes.

"Està en un moment molt delicat, està sent investigada i les campanyes han decidit parar i no volen promocionar més", va assegurar referint-se a Anabel Pantoja. "Però que ho digui una amiga... que ho promocioni una amiga. Tu ho veus normal?", es va preguntar visiblement indignat.

Una actitud que coincideix amb la de Belén Esteban, qui prefereix mantenir-se al marge i procurar no donar detalls sobre el que en aquests moments està vivint la seva amiga Anabel Pantoja.