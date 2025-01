Belén Esteban es trenca i confessa com tracta Anabel Pantoja la seva filla: 'És molt…'

Belén Esteban ha parlat en el seu programa Ni que fuéramos sobre la situació d'Anabel Pantoja. La col·laboradora s'ha trencat en directe en parlar de la seva amiga. Entre llàgrimes, ha deixat clar que la neboda d'Isabel Pantoja és una mare entregada després de revelar que aquesta situació per a Anabel "és molt dura".

Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, han estat en el punt de mira. El Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciat diligències prèvies contra la parella.

La raó: les lesions que va patir la seva filla Alma, per les quals ha estat ingressada entre l'11 i el 27 de gener a l'Hospital Maternoinfantil de Gran Canària. Fonts jurídiques de les illes han confirmat la investigació.

Belén Esteban es trenca després de confessar com és Anabel Pantoja com a mare

Aquest procés busca esclarir si les ferides de la menor han estat causades o no pels seus progenitors. No obstant això, Anabel i David no han estat detinguts en cap moment. Tots dos han prestat declaració el passat dilluns 27 de gener davant l'instructor, acompanyats del seu advocat.

La notícia ha generat un gran enrenou. Belén Esteban, molt afectada i entre llàgrimes, ha volgut trencar una llança a favor de la seva amiga. En directe, ha afirmat amb contundència: "Jo no puc parlar".

"Jo tinc al meu telèfon uns vídeos que no hi ha més felicitat per a ells que el 23 de novembre. Això ho dic jo", ha confessat Belén Esteban. Amb aquestes paraules, ha volgut demostrar que la relació d'Anabel amb la seva filla és meravellosa.

Belén Esteban confessa com està Anabel Pantoja

Esteban també ha expressat la seva indignació. Ha assegurat que tot el que està sortint a la llum forma part d'un protocol.

No obstant això, creu que la seva amiga ho està passant realment malament. "La meva 'gordi' estarà destrossadeta", ha lamentat amb tristesa. També ha insistit que tots els que coneixen Anabel saben que les acusacions no són certes.

Amb aquesta intervenció, Belén Esteban ha volgut deixar clar el que sent. Ha confessat que això "és molt dur per a ella". Les seves paraules han demostrat la seva preocupació i el gran afecte que sent per la seva amiga, a més, ha reiterat com de bona mare és Anabel Pantoja.

Per ara, la investigació segueix el seu curs. El procés judicial determinarà si les lesions de la petita Alma han estat accidentals o si existeix alguna responsabilitat per part dels seus pares. Mentrestant, l'opinió pública segueix atenta a cada novetat del cas.