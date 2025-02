'Informativos Telecinco' revela què ha passat amb María Jesús, mare de Jesús Calleja

Informativos Telecinco torna a sorprendre tota l'audiència de Mediaset Espanya en desvelar l'últim que ha succeït en relació amb María Jesús, mare de Jesús Calleja. Tal com han confirmat en ple directe, aquesta dona per fi pot respirar tranquil·la després de l'última aventura del seu fill.

Aquest dimarts, 25 de febrer, el presentador ha fet realitat un dels seus majors somnis: convertir-se en el tercer espanyol en viatjar a l'espai. Una meta que ha pogut assolir gràcies a Calleja en el espacio, docuserie produïda per Mediaset Espanya i Amazon Prime Video.

Tal com han assegurat els presentadors d'Informativos Telecinco, finalment, la missió ha estat tot un èxit. Prova d'això han estat les primeres imatges de Jesús Calleja després del seu viatge espacial.

En tornar a terra, el fill de María Jesús no ha pogut contenir l'emoció en baixar de la nau. I és que no hi ha dubte que aquests dies han estat marcats per la intensitat i els nervis, especialment per a la seva família i el seu cercle més proper.

No obstant això, una de les persones que més ha patit amb el viatge espacial de Jesús Calleja és, sens dubte, la seva mare. Però ara ja pot respirar tranquil·la després d'haver vist l'aventurer sa i estalvi.

Informativos Telecinco comparteix en directe les primeres declaracions de María Jesús, mare de Jesús Calleja

Encara que ja està acostumada als viatges de Jesús Calleja, María Jesús ha viscut amb especial angoixa aquesta aventura espacial. De fet, no ha tingut cap problema a catalogar com "una temporada terrible" les últimes setmanes de la seva vida.

No obstant això, aquest sentiment ha canviat completament quan ha vist el seu fill tornar a la Terra en perfectes condicions. Una cosa que ha deixat al descobert davant les càmeres d'Informativos Telecinco.

"Ara ja estic més tranquil·la, ja puc riure. Ara estic genial, estic nova... Estic, bé, amb una eufòria i amb moltes ganes de veure el meu fill", ha assegurat María Jesús.

A més, després d'assegurar que "està més tranquil·la" des que ha vist el seu fill a la televisió, la mare de Jesús Calleja ha fet una confessió: "Per a mi avui és viure".

D'altra banda, María Jesús ha volgut compartir amb tota l'audiència d'Informativos Telecinco què és el que va succeir quan va veure l'aventurer aterrar a terra ferma. I és que, segons ella, es va produir una connexió entre ells:

"Segons vaig veure Jesús sortir, sí que vaig plorar. Va fer els mateixos gestos que jo... Com si haguéssim estat comunicats, és igual que jo. Em vaig agafar el cap, em vaig posar així[amb les mans en posició de resar]... Ho va fer ell exactament igual que jo sense veure'ns".

Finalment, María Jesús ha assegurat que, després d'aquesta experiència angoixosa, "no tornaré a estar tan preocupada com he estat fins ara perquè ho he passat molt malament".