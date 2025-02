Sorpresa per les paraules de Kylie Jenner després de la mort de l'amic de Rosalía

Fa dies que el món de la moda i l'estilisme plora la inesperada pèrdua de Jesús Guerrero. L'estilista era un reconegut professional del sector que, amb tan sols 34 anys, ha mort deixant un profund buit en la seva família i amics.

La seva mort sobtada ha commocionat aquells que el coneixien, ja que no tenia problemes de salut. La seva feina el va portar a col·laborar amb algunes de les figures més influents del panorama internacional, entre elles Kylie Jenner i Rosalía, que no han dubtat a acomiadar-se d'ell.

L'homenatge de Kylie Jenner al seu gran amic

Kylie Jenner ha estat una de les persones més afectades per la pèrdua de Guerrero. A través de les seves xarxes, la jove ha compartit un commovedor text en què ha expressat el profund dolor que sent per la seva partida.

"Jesús era més que el meu amic: era una llum a la meva vida, una font de rialles, consol, amor i suport indestructible. No sé com hauria superat l'última dècada sense ell al meu costat. Tenia una manera de fer que fins i tot els dies més pesats semblaven més lleugers", ha escrit.

A més de recordar els moments compartits, Jenner ha volgut agrair-li la seva amistat. "El dolor de perdre't és simplement insuportable i no sé com seguir endavant sense tu, però sé que el dolor només neix del gran amor. I jo t'estimava tant".

"Eres la millor persona, amb un talent inigualable, un veritable artista. Vas inspirar tants i sempre ho faràs", ha afegit la petita del clan Kardashian. Unes paraules que no han passat desapercebudes entre els seus seguidors, els quals li han donat suport.

Un buit impossible d'omplir

Les paraules de Jenner reflecteixen el vincle especial que compartien i la tristesa que sent per la seva absència. "Les teves paraules, el teu riure, la teva amabilitat, el teu bell esperit viuran al meu cor per sempre. Guardaré tots els nostres moments junts, cada rialla i cada abraçada".

"Desitjaria poder abraçar-te de nou, ficar-me al llit com tu solies ficar-te al meu, parlant durant hores. Donaria qualsevol cosa per una xerrada profunda més. Et trobaré a faltar tant, més del que qualsevol paraula pot dir", ha conclòs.

NOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades del COR al WhatsApp!

Per la seva banda, Rosalía també va voler retre homenatge al seu amic amb una imatge en què va deixar clar quan l'enyorarà. Jesús Guerrero deixa darrere seu un llegat de talent i afecte que aquells que el van conèixer mai oblidaran.