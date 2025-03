Sandra Barneda aclareix per fi si és la nova nòvia de Montoya: 'Jo estic encantada'

Entre Sandra Barneda i Montoya ha existit una complicitat que ha situat la presentadora en el focus mediàtic. Els arrencaments de desesperació del sevillà van emocionar Barneda convertint-la en un dels seus majors suports. Ara que tots dos tornen a coincidir a Supervivientes, Sandra ha posat fi als rumors negant que sigui la nova nòvia de Montoya.

"Jo estic encantada de tenir una altra vegada a Montoya amb mi, però no som parella", li va aclarir la comunicadora a Jorge Javier. A la foguera final de l'Utrerà, Sandra li va dedicar unes paraules d'amor que van emocionar Montoya i els seguidors del reality. Ràpidament, l'audiència va qualificar Barneda com el nou amor del sevillà, una cosa que ella ha desmentit categòricament.

Sandra Barneda desvela quin tipus de relació té amb Montoya

Sandra Barneda i Montoya tornen a coincidir a Supervivientes després del pas del sevillà per La isla de las tentaciones. Durant el reality, la connexió entre ells ha estat innegable, com també els sentiments que l'Utrerà provocava en Sandra. En aquest sentit, no van trigar a circular teories i memes fent al·lusió a una relació romàntica entre ells.

Anit, en l'estrena de la nova edició de Supervivientes, Sandra va aclarir per fi que no és la nòvia de Montoya. "Jo estic encantada de tenir una altra vegada a Montoya amb mi, però no som parella", li va confirmar a Jorge Javier. "Tingues-ho clar, ho dic també a tothom, no som parella", va reiterar.

Que la comunicadora adora Montoya és una cosa que els seguidors del sevillà tenen molt clar. L'utrerà, no només va conquerir l'audiència, també a Sandra en la seva despedida de La isla de las tentacionesva protagonitzar un moment molt emotiu. Tant és així, que es va especular amb el fet que entre ells hi havia alguna cosa molt especial.

Només entrar a la vila dels nois, Montoya li va dir que s'assegués al seu costat. "Vull tenir-te a prop", li va comentar traient-li a Barneda un somriure. Això, sumat a les vegades en què li ha dit la guapa que està, va fer pensar que la veritable temptació de Montoya era Sandra.

"Mai m'han dit tantes vegades la guapa que estic i en moments inesperats, gràcies, Montoya", li va agrair la catalana.

Sandra Barneda es retroba amb Montoya enmig dels rumors

Quan semblava que el fenomen Montoya es quedaria en el seu pas per República Dominicana, l'andalús posa rumb a Hondures. Telecinco ha trobat un gran filó en ell i pensa aprofitar i esprémer al màxim el seu recent èxit.

De nou serà Sandra qui haurà de lidiar amb les reaccions inesperades i intenses de Montoya en un escenari molt més complicat. A Supervivientes no hi ha jacuzzis, ni festes, ni les comoditats de què va gaudir a La isla de las tentaciones. En aquesta ocasió, es tracta d'una illa real que posarà a prova la resistència tant física com mental dels concursants.

Barneda té una gran experiència amb Montoya i coneix les seves debilitats i fortaleses. De tots els supervivents que componen el càsting, només l'andalús gaudeix de l'avantatge d'haver connectat amb la presentadora.

Encara que en l'estrena va bromejar al·legant que "no em desfaré d'ell", la veritat és que li fa il·lusió coincidir amb Montoya. Sandra serà l'encarregada de presentar tots els diumenges a partir de les 22:00 hores, Supervivientes: Conexión Honduras, amb l'última hora dels participants.

Comptarà amb el suport de Laura Madrueño, que, des de l'illa, donarà pas al plató donant l'oportunitat d'interactuar amb els famosos. Supervivientes 2025 ja ha arrencat i promet ser una edició carregada de moments èpics.