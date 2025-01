Ana Obregón trenca el seu silenci després de separar-se d'Anita Sandra: ‘Me'n vaig…’

Ana Obregón ha trencat el seu silenci després de separar-se més del compte d'Anita Sandra. La darrera polèmica que ha esquitxat la col·laboradora ha fet que la seva sortida d'Atresmedia s'hagi allargat més del compte. “Me'n vaig trista perquè és la primera vegada que no l'adormo i no la banyo per les hores que són”, ha lamentat després de sortir de la cadena.

En la seva intervenció televisiva, Ana s'ha defensat amb dents i ungles de les acusacions que l'han assenyalat com a mala companya. Malgrat els missatges positius i de suport que ha rebut, només Anita Sandra ha aconseguit calmar-la. “Donar la mà al meu únic motiu per viure, sempre juntes Anita”, ha publicat al seu perfil d'Instagram.

Ana Obregón fa un pas endavant després d'allunyar-se d'Anita Sandra

Ana Obregón està d'actualitat després de la darrera polèmica que ha situat la col·laboradora en una situació complicada. Fa uns dies va ser acusada de ser mala companya i això ha incrementat la seva presència als platós. I, com a conseqüència, no ha tingut més remei que separar-se més del compte d'Anita Sandra.

Visiblement afligida pel que viu, però molt més per estar allunyada de la seva nena, Ana ha trencat el seu silenci. “Me'n vaig trista perquè és la primera vegada que no l'adormo i no la banyo per les hores que són”, lamentava a la seva sortida.

Des que va néixer Anita Sandra, l'actriu no s'ha separat ni un sol moment de la petita. Es va comprometre a complir el desig del seu fill i així ho ha fet des que la nena va arribar a la seva vida. Però la seva feina a televisió s'ha complicat en els darrers dies i Ana ha hagut de romandre lluny de casa més del compte.

El que ha incrementat encara més el seu malestar per tot el que s'ha produït al seu voltant. Ana manté que els rumors sobre com tractava els seus companys de feina no són certs i així ho ha demostrat. “Ja s'ha tancat tot, ja està tot demostrat, he tret les proves”, deia després de sortir de la cadena.

Ana afirma no entendre “que em vulguin fer mal”, i agraeix tots els missatges que ha rebut de suport i afecte. “La mentida guanya la partida, però la veritat guanya el joc. La veritat és la veritat”, sentenciava.

Ana Obregón es recolza en Anita Sandra en el seu pitjor moment

Els darrers dies no han estat gens fàcils per a Ana Obregón, que ha hagut de defensar-se dels seus detractors. L'actriu està acostumada que la seva vida sigui objecte de debat, però sentir-se assenyalada com a mala companya li ha dolgut especialment.

La majoria dels seus companys de professió s'han bolcat amb ella, però només una persona aconsegueix fer-la sentir bé. Aquesta és Anita Sandra, que s'ha convertit en la persona més important de la seva vida. “Donar la mà al meu únic motiu per viure, sempre juntes Anita”, publicava recentment al costat d'una preciosa instantània.

Per a Ana, estar al costat de la seva nena és l'únic que la reconforta i que la fa feliç. El pròxim mes de març, Anita complirà els dos anys i l'actriu està desitjant celebrar-ho. Encara no ha començat amb els preparatius, però la festa que organitzarà ja va prenent forma.

“Ho estic desitjant”, manifestava amb la seva ment posada en el següent aniversari de la seva nena. Gràcies a la petita, Ana ha tornat a recuperar el somriure i les ganes de lluitar cada dia. Motiu que l'ha ajudat a afrontar aquesta nova polèmica amb un altre ànim.