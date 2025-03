Charlotte, filla de Guillem i Kate Middleton, en el punt de mira: 'Reina de...'

Malgrat la seva curta edat (9a), la princesa Charlotte ja mostra un impecable coneixement del protocol. En cada aparició pública, ja sigui al balcó de Buckingham o en les desfilades oficials, demostra una maduresa sorprenent. Amb fermesa, corregeix els seus germans George i Louis quan es distreuen, especialment el menor, que encara no domina les normes del decòrum.

Aquest comportament tan disciplinat no és casualitat. Segons fonts properes al Palau de Buckingham, la clau de la seva impecable educació estaria en la influència de la Princesa Ana (74a). La germana de Carles III ha pres la petita princesa sota la seva protecció, ensenyant-li les claus de la vida Reial.

Preparant la princesa Charlotte per a un paper clau en la monarquia britànica

La formació de Charlotte no només busca convertir-la en la princesa perfecta, sinó en un pilar fonamental de la Família Reial. La princesa Ana, que va ser la gran aliada de la reina Isabel II i ara de Carles III, ha exercit un paper de suport important en la Corona. Charlotte podria desenvolupar un rol similar amb el seu pare, Guillem i el seu germà gran, George.

L'objectiu és que no se senti desplaçada, com el seu oncle Harry ha assegurat sentir-se, en diverses ocasions, sobre el seu propi paper en la monarquia. En paraules del duc de Sussex, va ser criat com "el recanvi", una ombra de l'hereu, sense un propòsit clar. La Princesa Ana pretén evitar que Charlotte experimenti el mateix, donant-li eines per trobar el seu lloc sense sentir-se en segon pla davant de George.

A més, quan Guillem es converteixi en rei, Charlotte podria rebre el títol de "princesa Reial", un honor reservat a la filla gran del monarca. Fins ara, només set dones en la història britànica han portat aquest títol, el qual actualment ostenta la pròpia Princesa Ana. Segons The Mirror, Ana està formant Charlotte per ser la princesa ideal i, en un escenari inesperat, reina d'emergència.

La princesa Ana: Una mentora incansable, malgrat les adversitats

La dedicació de la Princesa Ana a la reialesa és inquebrantable. Ha estat catalogada durant anys com la integrant de la Família Reial més treballadora, acumulant més compromisos oficials que el propi Carles III o fins i tot que la difunta Isabel II. Per a ella, la jubilació no és una opció: "No crec que existeixi un programa de retir per a aquesta vida en particular", ha dit.

Ni tan sols els problemes de salut l'han frenat. Als desafiaments que enfronten Carles III i Kate Middleton amb els seus respectius tractaments contra el càncer, s'hi va sumar l'accident de la Princesa Ana a la seva finca de Gatcombe Park. L'estiu passat, va patir un cop al cap, probablement causat per un cavall, que li va obligar a reduir la seva agenda temporalment.

No obstant això, la pausa no va durar gaire. "Tens molta sort si pots seguir estant més o menys en el teu sa judici, l'estiu passat vaig estar molt a prop de no estar-ho", va confessar. Malgrat la gravetat del succés, no ha considerat en cap moment disminuir la seva activitat oficial: per a ella, el deure Reial és un compromís de per vida.

El llegat britànic continua

El vincle entre la Princesa Ana i Charlotte és més que una simple relació familiar. Representa la transmissió d'un llegat, d'una manera d'entendre la monarquia i el servei públic. Mentre el príncep George es prepara per regnar algun dia, la seva germana s'està formant per ser la seva major aliada.

Amb la ferma guia i dedicació de la Princesa Ana, Charlotte es perfila com una peça clau en el futur de la família reial britànica. La seva presència serà fonamental per al regnat del seu pare, el príncep Guillem, consolidant l'estabilitat de la Corona britànica en les pròximes dècades.