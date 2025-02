María del Monte pren una decisió després de les novetats del cas d'Antonio Tejado

El Jutjat d'Instrucció número 16 de Sevilla continua avançant amb la investigació de l'assalt i robatori amb violència al xalet de Ginés de María del Monte. En un nou gir en el cas, s'ha citat a declarar tres nous investigats. I davant aquesta novetat, María del Monte ha pres una decisió: se n'ha anat de viatge.

La data fixada per a aquestes declaracions és el pròxim 7 de març. Aquesta decisió arriba després de rebre un atestat ampliatori de la Guàrdia Civil. Així ho ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA).

Aquest nou auto es va emetre dimarts passat, s'afegeix a altres decisions preses en el procés judicial. Cal recordar que el maig de 2024, el jutjat va accedir a la petició de llibertat presentada per la defensa d'Antonio Tejado. El nebot de la cantant continua sent investigat com a presumpte autor intel·lectual de l'assalt.

María del Monte s'embarca en una aventura després de les novetats sobre el cas d'Antonio Tejado

Malgrat quedar en llibertat provisional sense fiança, el jutge va imposar mesures cautelars. Entre elles, la prohibició de sortir del territori nacional i la retirada del passaport.

També ha de comparèixer a la seu judicial els dies 7 i 21 de cada mes. A més, se li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de les víctimes.

Mentre la investigació avança, María del Monte ha tingut un gest cridaner a través de les seves xarxes socials. L'artista ha confirmat que vol continuar amb els seus plans malgrat la investigació i ho ha fet amb un viatge a Ceuta.

María del Monte ha compartit la seva felicitat després de passar un bonic cap de setmana a Ceuta: “Extraordinari cap de setmana a Ceuta, allà vaig guanyar el concurs ‘Gente Joven’. Feia anys que no hi anava i els records han aflorat sense proposar-m'ho”, va escriure l'artista.

María del Monte continua amb la seva vida després del robatori

El seu missatge deixa clara una cosa: ella continua amb la seva vida. Malgrat la situació judicial del seu nebot, María del Monte prefereix enfocar-se en el positiu. El seu pas per Ceuta ha estat un viatge ple de records i emocions on l'artista ha gaudit de la calidesa de la seva gent i de l'hospitalitat de la ciutat.

Aquesta actitud no és nova en ella. Des que es va destapar l'escàndol del robatori al seu habitatge, la cantant ha mantingut la distància amb Antonio Tejado.

La seva relació amb ell va quedar trencada després de descobrir-se la seva presumpta implicació en el cas. Malgrat tot, María del Monte demostra que la felicitat no depèn de les adversitats. La seva prioritat continua sent la seva música, el seu públic i el seu benestar.

Mentre la justícia segueix el seu curs, ella tria continuar somrient. El seu cap de setmana a Ceuta n'és una prova. L'artista deixa clar que, malgrat tot, la vida continua.