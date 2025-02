Gir de 180º en la relació d'Antonio Banderas i Melanie Griffith: 'Ella és...'

Antonio Banderas és un dels actors espanyols més reconeguts a nivell internacional. Tot i haver deixat enrere Hollywood per establir-se a la seva Màlaga natal, continua sent una figura destacada en la indústria del cinema. La seva relació amb Melanie Griffith, amb qui va estar casat gairebé dues dècades, continua sent tema de conversa i acaba de donar un gir de 180 graus.

Antonio Banderas, quan li han preguntat per Melanie ha respost: “Ella és la meva família“. Feia molt de temps que no parlava del tema i alguns pensaven que tenien problemes, però tot el contrari. Tot i el divorci, continuen en contacte i Banderas s'ha compromès a estar sempre al costat de Griffith.

L'actor i l'actriu es van divorciar el 2015 després de 20 anys de matrimoni. No obstant això, la seva separació no ha significat un distanciament en la seva relació personal. A dia d'avui, continuen mantenint una amistat inquebrantable pel benestar de la seva filla en comú, Stella del Carmen.

El seu va ser un autèntic amor a primera vista des del primer moment en què es van conèixer. “Em vaig enamorar d'Antonio de seguida”, va confessar Melanie en una ocasió. Però, segons el mateix Banderas, la seva atracció per ella va començar molt abans.

L'actor recorda amb exactitud el moment en què va veure Melanie per primera vegada. Va ser durant la cerimònia dels Oscar, quan ell va assistir acompanyat de Pedro Almodóvar. “Quina dona més bonica”, li va dir al director, sense imaginar que anys després es convertiria en la seva esposa.

La història d'Amor d'Antonio Banderas i Melanie Griffith

La seva història d'amor es va consolidar i van decidir casar-se el 14 de maig de 1996. El casament va ser un esdeveniment privat i discret celebrat a Londres. Van aconseguir mantenir els detalls en secret, evitant que cap fotògraf capturés imatges de l'enllaç.

Aquell mateix any, el 24 de setembre, va néixer la seva filla Stella del Carmen. Per a tots dos, ella sempre ha estat la seva major prioritat. Durant anys, van formar una família unida i estable, gaudint de moments inoblidables.

No obstant això, amb el temps, la relació va començar a desgastar-se. El 2014, van sorgir rumors de crisi quan Banderas va ser vist a Cannes ballant amb Nicole Kimpel, la seva actual parella. Això no va fer més que augmentar l'especulació sobre el final del seu matrimoni.

Finalment, el 2015, van signar el divorci de manera amistosa. Com a part del procés, Melanie va decidir eliminar un tatuatge amb el nom d'Antonio al seu braç. Tot i la tristesa del moment, tots dos van demostrar una maduresa admirable en continuar amb la seva amistat.

Amb els anys, han continuat veient-se en esdeveniments familiars i públics. Antonio no ha dubtat a expressar l'afecte que continua sentint per la seva exesposa. “L'estimaré fins que el meu cor deixi de bategar”, ha confessat en més d'una ocasió.

Durant una entrevista a El Hormiguero, Banderas va deixar clar que Melanie continua sent una persona fonamental a la seva vida. “Tot i que estem divorciats, probablement és la millor amiga que tinc”, va assegurar amb total sinceritat.

En una altra conversa amb Break 7 de Univisión, l'actor va reflexionar sobre la possibilitat de ser amic d'una exparella. “Sí, es pot”, va dir sense dubtar-ho. “Ella és família”, va reafirmar amb un somriure.

Antonio ha reconegut que, tot i que els matrimonis poden acabar, els records i l'afecte romanen. “La vida amb Melanie va ser preciosa”, ha declarat en més d'una ocasió. “Vam tenir una filla meravellosa i vam viure moments inoblidables”.

La seva filla, Stella del Carmen, ha expressat la seva gratitud per la bona relació entre els seus pares. “No hi ha res millor que tots estiguin en bons termes, ho aprecio molt”, va comentar en una visita a Espanya. La seva felicitat és el reflex de la maduresa amb què els seus pares han gestionat el seu divorci.

Al llarg dels anys, Antonio i Melanie han demostrat que és possible mantenir un vincle positiu després d'una separació. La seva història és un exemple de respecte, afecte i complicitat. Sens dubte, continuen sent una família, encara que d'una manera diferent.