El misteri torna a apoderar-se de Cuarto Milenio. Iker Jiménez i Carmen Porter analitzen, una setmana més, les 'Mystery News', aquelles notícies virals que recorren les xarxes i deixen a tothom sense paraules. Però aquesta vegada, han trobat alguna cosa que els ha deixat realment impactats.

El vídeo prové de Staffordshire, un comtat britànic amb un llarg historial d'històries inquietants. Tot comença amb la trucada d'una dona a la seva veïna, el seu to de veu és nerviós. Li demana que acudeixi a casa seva immediatament perquè ha vist alguna cosa estranya a les càmeres de seguretat.

Les imatges mostren la veïna passejant tranquil·lament pel carrer. L'escena sembla normal, fins que una altra figura apareix al vídeo. Es tracta d'una dona molt alta, amb un barret estil anys 40 i un abric d'una altra època.

Impacte a Cuarto Milenio després del descobriment d'Iker Jiménez i Carmen Porter

La imatge sembla treta d'un vell arxiu en blanc i negre, però el més inquietant arriba després. La veïna jura que no es va trobar amb ningú. Ella recorda perfectament el seu passeig i assegura que no hi havia ningú més al carrer.

El desconcert s'apodera d'ambdues. Decideixen compartir el vídeo a les xarxes socials perquè busquen respostes i llavors arriba la revelació que les deixa sense paraules. Diversos usuaris comenten que la zona on viuen va ser construïda per als miners i les seves esposes.

I aquelles dones vestien just així. El dubte s'instal·la. Es tracta d'una simple coincidència? O és la prova d'una presència del passat atrapada en el present?

Carmen Porter analitza cada detall i explica la història amb precisió: "Elles estaven espantades pel que havien vist. Posen el vídeo a les xarxes per trobar una explicació, però la resposta que obtenen és encara més inquietant. T'asseguro que sembla una imatge d'una altra època", comenta amb to seriós.

Iker Jiménez i Carmen Porter parlen d'aquest fenomen a Cuarto Milenio

Iker Jiménez no amaga el seu astorament. Les imatges parlen per si soles i els espectadors també queden impactats.

Els comentaris a les xarxes s'han multiplicat. Alguns creuen que és una interferència visual, mentre altres, que és una autèntica aparició espectral. El debat està servit.

Una vegada més, Cuarto Milenio porta al públic un misteri que deixa sense alè. Serà aquesta la prova definitiva que el passat encara es deixa veure en el nostre temps? L'enigma segueix obert.